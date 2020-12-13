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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:48
2 часа приложение мертвое ? Пишет халепа. И пополнение не пашит
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Нед 13 гру, 2020 19:56
proftpd66 написав:
но там было западло в виде комиссии
тариф персональный или для компаний?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
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wtf
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Додано: Нед 13 гру, 2020 20:05
wtf написав: proftpd66 написав:
но там было западло в виде комиссии
тариф персональный или для компаний?
Я уже не помню , надо смотреть.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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