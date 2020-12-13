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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 19:48

2 часа приложение мертвое ? Пишет халепа. И пополнение не пашит
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 19:56

Re: Monobank

  proftpd66 написав:но там было западло в виде комиссии

тариф персональный или для компаний?
КБ за открытие карты
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  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 20:05

  wtf написав:
  proftpd66 написав:но там было западло в виде комиссии

тариф персональный или для компаний?



Я уже не помню , надо смотреть.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 20:43

proftpd66 пополнение пашит, но не отображается. пополнял моню в ай-боксе , отобразилось в приложении только через час , последних транзакций нету.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:18

  wtf написав:
  proftpd66 написав:но там было западло в виде комиссии

тариф персональный или для компаний?


написал туда
viewtopic.php?p=5120892#p5120892
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 2143214421452146
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