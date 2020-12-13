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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:48
2 часа приложение мертвое ? Пишет халепа. И пополнение не пашит
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:56
Re: Monobank
КБ за открытие карты
Додано: Нед 13 гру, 2020 20:05
Я уже не помню , надо смотреть.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 20:43
proftpd66 пополнение пашит, но не отображается. пополнял моню в ай-боксе , отобразилось в приложении только через час , последних транзакций нету.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 21:18
написал туда
viewtopic.php?p=5120892#p5120892
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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