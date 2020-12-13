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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:48
2 часа приложение мертвое ? Пишет халепа. И пополнение не пашит
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Нед 13 гру, 2020 19:56
proftpd66 написав:
но там было западло в виде комиссии
тариф персональный или для компаний?
КБ за открытие карты
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wtf
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Додано: Нед 13 гру, 2020 20:05
wtf написав: proftpd66 написав:
но там было западло в виде комиссии
тариф персональный или для компаний?
Я уже не помню , надо смотреть.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Нед 13 гру, 2020 20:43
proftpd66 пополнение пашит, но не отображается. пополнял моню в ай-боксе , отобразилось в приложении только через час , последних транзакций нету.
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Goodman
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Додано: Нед 13 гру, 2020 21:18
wtf написав: proftpd66 написав:
но там было западло в виде комиссии
тариф персональный или для компаний?
написал тудаviewtopic.php?p=5120892#p5120892
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Нед 13 гру, 2020 22:28
Goodman написав:proftpd66 пополнение пашит, но не отображается. пополнял моню в ай-боксе , отобразилось в приложении только через час , последних транзакций нету.
Поповняв з Форварду. Операція відображається, а в балансі не видно.
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Luka256
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Додано: Нед 13 гру, 2020 22:46
Обновил приложение и сделал платёж (коммуналка). Да, в операциях есть, а баланс не изменился. Но это, конечно, временно.
Тут кто-то жаловался, что с добавлением возможности регулярных платежей шаблоны удалились. У меня все остались на месте.
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M-Audio
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Додано: Пон 14 гру, 2020 00:05
M-Audio написав:
Тут кто-то жаловался, что с добавлением возможности регулярных платежей шаблоны удалились.
На последних анроидах все остается если обновление ставить поверх.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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