Aktus написав:А что, разве в приложении Моно нельзя затянуть на свою карту с другой карты Моно?
Жму "пополнить свою карту", ввожу № другой карты Моно и получаю, что тут нельзя пополнять свою карту с карты Моно.
Или я просто не вижу какую-то другую кнопку?
Ваащето, пополнять свою карту мона ток со своей карты! Остальное почти криминал
Моня прекрасно видит, шо тянете то вы НЕ СО СВОЕЙ карты А вот при пополнении с немоненых карт никак низзя отследить реального хозяина карты, только вводом смс-паролей и т.п. А ващето делать так тоже низзя.
Такшо остается тока толкать хозяину на вашу карту Нее, ну мона потрясти телепонами стоя рядом с друг другом. Прикольно
прошу підказати, як зараз працює СЕП у Моні ? чи є обмеження на вихід і що з комісом? як по часу/терміну виходу ? коли краще, щоб день в день ? як довго іде ? у додатку це - платіж по Україні ? щоб нормально випустили, чи потрібно окремо прописувати якісь плюхи у призначенні ?
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА»100 грн. + КБv.pumb.ua/bc8ZLj
«Сидел в баре с одной знакомой. Ну и мы расплачивались уже. И она заплатила по счету. А потом мы "потрясли" телефоны, чтобы я ее нашел и перекинул ей свою часть денег. Ну и мы потом вышли. Она достала телефон чтобы вызвать такси. А у нее там на монобанке 2 перевода по 1 гривне от каких-то чуваков, и они в комментариях к транзакциям пытаются к ней подкатить. Ну т.е. ваши клиенты сделали из МоноБанка дейтинг-сервис»
Чего не придумаешь для пиара банка))) От основателя тема
stas_rst написав:чи є обмеження на вихід і що з комісом?
до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта) – Безкоштовно за рахунок власних коштів – 2% за рахунок кредитних коштів більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта) – 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190 грн; – 4% за рахунок кредитних коштів. якщо сума одного платежу більше 10 000 грн – 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190 грн; – 4% за рахунок кредитних коштів.
stas_rst написав:V2 Щиро вдячний за коментар, але цікавить конкретно СЕП.
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку або на рахунок фізичної особи будь-якого українського банку – Безкоштовно за рахунок власних коштів – 4% за рахунок кредитних коштів
Я так розумію, у тарифах це воно. У Вас дещо зміщені відповіді. По юридичних особах ліміти стоять саме такі, однак по п2п вони інші, а для СЕП ще інші. Тому й уточнив про обмеження і рух СЕПу
Это все сэп, на счета физиков и на котловые счета без комиссии, а на счета юриков без комиссии до 20 тысяч в месяц и до 10 тысяч за 1 перевод, потом 0,5%. За пару часов доходит на банки, принимающие 23/7.
Bosstone написав:Это все сэп, на счета физиков и на котловые счета без комиссии, а на счета юриков без комиссии до 20 тысяч в месяц и до 10 тысяч за 1 перевод, потом 0,5%. За пару часов доходит на банки, принимающие 23/7.
запитання до усіх: як вийти правильно з Моно на інший банк на суму 100Кгрн, якщо СЕП - до 20Кгрн на місяць безкомісно? Щось ступор після коментарів. Був переконаний, що "безлім" в розумних межах Усім дякую наперед!