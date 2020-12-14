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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2144214521462147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:29

вааще рамсы попутал :)

  Aktus написав:А что, разве в приложении Моно нельзя затянуть на свою карту с другой карты Моно?

Жму "пополнить свою карту", ввожу № другой карты Моно и получаю, что тут нельзя пополнять свою карту с карты Моно.

Или я просто не вижу какую-то другую кнопку?

Ваащето, пополнять свою карту мона ток со своей карты!
Остальное почти криминал :mrgreen:

Моня прекрасно видит, шо тянете то вы НЕ СО СВОЕЙ карты :P
А вот при пополнении с немоненых карт никак низзя отследить реального хозяина карты, только вводом смс-паролей и т.п. А ващето делать так тоже низзя.

Такшо остается тока толкать хозяину на вашу карту
Нее, ну мона потрясти телепонами стоя рядом с друг другом. Прикольно :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:26

прошу підказати, як зараз працює СЕП у Моні ?
чи є обмеження на вихід і що з комісом?
як по часу/терміну виходу ?
коли краще, щоб день в день ?
як довго іде ?
у додатку це - платіж по Україні ?
щоб нормально випустили, чи потрібно окремо прописувати якісь плюхи у призначенні ?
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:21

  stas_rst написав:прошу підказати, як зараз працює СЕП у Моні ?

Работает как и раньше.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:24

Re: Monobank

«Сидел в баре с одной знакомой. Ну и мы расплачивались уже. И она заплатила по счету. А потом мы "потрясли" телефоны, чтобы я ее нашел и перекинул ей свою часть денег.
Ну и мы потом вышли. Она достала телефон чтобы вызвать такси. А у нее там на монобанке 2 перевода по 1 гривне от каких-то чуваков, и они в комментариях к транзакциям пытаются к ней подкатить.
Ну т.е. ваши клиенты сделали из МоноБанка дейтинг-сервис»


Чего не придумаешь для пиара банка)))
От основателя тема
artmay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:42

Re: Monobank

  stas_rst написав:чи є обмеження на вихід і що з комісом?


до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта)
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 2% за рахунок кредитних коштів
більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190 грн;
– 4% за рахунок кредитних коштів.
якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190 грн;
– 4% за рахунок кредитних коштів.

https://www.monobank.ua/rates
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:00

V2 Щиро вдячний за коментар, але цікавить конкретно СЕП.
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 4% за рахунок кредитних коштів

Я так розумію, у тарифах це воно.
У Вас дещо зміщені відповіді. По юридичних особах ліміти стоять саме такі, однак по п2п вони інші, а для СЕП ще інші.
Тому й уточнив про обмеження і рух СЕПу
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:22

  stas_rst написав:V2 Щиро вдячний за коментар, але цікавить конкретно СЕП.
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 4% за рахунок кредитних коштів

Я так розумію, у тарифах це воно.
У Вас дещо зміщені відповіді. По юридичних особах ліміти стоять саме такі, однак по п2п вони інші, а для СЕП ще інші.
Тому й уточнив про обмеження і рух СЕПу

Это все сэп, на счета физиков и на котловые счета без комиссии, а на счета юриков без комиссии до 20 тысяч в месяц и до 10 тысяч за 1 перевод, потом 0,5%.
За пару часов доходит на банки, принимающие 23/7.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:11

  Bosstone написав:Это все сэп, на счета физиков и на котловые счета без комиссии, а на счета юриков без комиссии до 20 тысяч в месяц и до 10 тысяч за 1 перевод, потом 0,5%.
За пару часов доходит на банки, принимающие 23/7.

запитання до усіх: як вийти правильно з Моно на інший банк на суму 100Кгрн, якщо СЕП - до 20Кгрн на місяць безкомісно? Щось ступор після коментарів. Був переконаний, що "безлім" в розумних межах :(
Усім дякую наперед!
stas_rst
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