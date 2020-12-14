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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2145214621472148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:38

  clientage написав:Ваащето, пополнять свою карту мона ток со своей карты!
Остальное почти криминал :mrgreen:

Упс.
Ну да - низзя ж "повідомляти іншим особам..."
Такшо остается тока толкать хозяину на вашу карту
Нее, ну мона потрясти телепонами стоя рядом с друг другом.

Хохма была в том, что хозяин - это был я. Но без сматрфона. Хотел родному человеку быстро денег перекинуть. Открывай, говорю, свой Моно, ща, секундное дело, диктую карту... :)


Кстати, знаю ситуацию: дама по телефону поддержки Привата уточняла что-то не критичное, типа перестраховывались, но "немного тупила" и у мужа что-то пару раз уточнила. И вдруг тот "поддержун" заявляет: "Я фиксирую, что вы общаетесь при посторонних, возможно, под давлением и потому блокирую ваш аккаунт, приходите с паспортом в отделение, до свидания" и отключился. И заблочил наглухо все карты и приват24. А может ему просто в лом было дальше в час ночи общаться.
Но супругам с утра в дорогу ехать, и они еще хотели что-то до этого проплатить. И это в ночь на субботу.
Она еще звонить - а в привате говорят, что не могут такой блок снять, т.к. он "по безопасности", только в отделении с понедельника. Ото было "веселье".
Так и в отделение она потом дважды ходила. В одном - все ок, мы разблокировали. Она чего-то там сделала/проверила - работает. Ушла.
А потом оказалось, что там то ли вход в П24 заблочен, то ли еще что-то, уже не помню. Не все блокировки сняты. Наблочил тот "поддержун" по полной. Второй раз ходила и ей уже предоставили комп и она убедилась, что все ОК.
Жуткое это дело - когда кто-то заботится о твоей безопасности.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:59

Re: Monobank

  stas_rst написав:запитання до усіх: як вийти правильно з Моно на інший банк на суму 100Кгрн, якщо СЕП - до 20Кгрн на місяць безкомісно? Щось ступор після коментарів. Був переконаний, що "безлім" в розумних межах
Усім дякую наперед!

Выводил такую сумму на прошлой неделе на свой счет в другой банк по СЭП - одним платежом, комиссии нет, дошло за 2-3 часа.
AVF
 
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