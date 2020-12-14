Упс.
Ну да - низзя ж "повідомляти іншим особам..."
Такшо остается тока толкать хозяину на вашу карту
Нее, ну мона потрясти телепонами стоя рядом с друг другом.
Хохма была в том, что хозяин - это был я. Но без сматрфона. Хотел родному человеку быстро денег перекинуть. Открывай, говорю, свой Моно, ща, секундное дело, диктую карту...
Кстати, знаю ситуацию: дама по телефону поддержки Привата уточняла что-то не критичное, типа перестраховывались, но "немного тупила" и у мужа что-то пару раз уточнила. И вдруг тот "поддержун" заявляет: "Я фиксирую, что вы общаетесь при посторонних, возможно, под давлением и потому блокирую ваш аккаунт, приходите с паспортом в отделение, до свидания" и отключился. И заблочил наглухо все карты и приват24. А может ему просто в лом было дальше в час ночи общаться.
Но супругам с утра в дорогу ехать, и они еще хотели что-то до этого проплатить. И это в ночь на субботу.
Она еще звонить - а в привате говорят, что не могут такой блок снять, т.к. он "по безопасности", только в отделении с понедельника. Ото было "веселье".
Так и в отделение она потом дважды ходила. В одном - все ок, мы разблокировали. Она чего-то там сделала/проверила - работает. Ушла.
А потом оказалось, что там то ли вход в П24 заблочен, то ли еще что-то, уже не помню. Не все блокировки сняты. Наблочил тот "поддержун" по полной. Второй раз ходила и ей уже предоставили комп и она убедилась, что все ОК.
Жуткое это дело - когда кто-то заботится о твоей безопасности.