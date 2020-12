Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 96 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 40 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 35 Всього голосів : 96 Додано: Вів 15 гру, 2020 01:38 clientage написав: Ваащето, пополнять свою карту мона ток со своей карты!

Остальное почти криминал

Упс.

Ну да - низзя ж "повідомляти іншим особам..."

Такшо остается тока толкать хозяину на вашу карту

Нее, ну мона потрясти телепонами стоя рядом с друг другом.

Хохма была в том, что хозяин - это был я. Но без сматрфона. Хотел родному человеку быстро денег перекинуть. Открывай, говорю, свой Моно, ща, секундное дело, диктую карту...





Кстати, знаю ситуацию: дама по телефону поддержки Привата уточняла что-то не критичное, типа перестраховывались, но "немного тупила" и у мужа что-то пару раз уточнила. И вдруг тот "поддержун" заявляет: "Я фиксирую, что вы общаетесь при посторонних, возможно, под давлением и потому блокирую ваш аккаунт, приходите с паспортом в отделение, до свидания" и отключился. И заблочил наглухо все карты и приват24. А может ему просто в лом было дальше в час ночи общаться.

Но супругам с утра в дорогу ехать, и они еще хотели что-то до этого проплатить. И это в ночь на субботу.

Она еще звонить - а в привате говорят, что не могут такой блок снять, т.к. он "по безопасности", только в отделении с понедельника. Ото было "веселье".

Так и в отделение она потом дважды ходила. В одном - все ок, мы разблокировали. Она чего-то там сделала/проверила - работает. Ушла.

А потом оказалось, что там то ли вход в П24 заблочен, то ли еще что-то, уже не помню. Не все блокировки сняты. Наблочил тот "поддержун" по полной. Второй раз ходила и ей уже предоставили комп и она убедилась, что все ОК.

Усім дякую наперед! запитання до усіх: як вийти правильно з Моно на інший банк на суму 100Кгрн, якщо СЕП - до 20Кгрн на місяць безкомісно? Щось ступор після коментарів. Був переконаний, що "безлім" в розумних межахУсім дякую наперед!

Выводил такую сумму на прошлой неделе на свой счет в другой банк по СЭП - одним платежом, комиссии нет, дошло за 2-3 часа. Выводил такую сумму на прошлой неделе на свой счет в другой банк по СЭП - одним платежом, комиссии нет, дошло за 2-3 часа. AVF Повідомлень: 267 З нами з: 23.11.11 Подякував: 45 раз. Подякували: 37 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 05:04 Aktus написав:

В Моно такая же фигня. Горох кадры подбирал, не иначе. В Моно такая же фигня. Горох кадры подбирал, не иначе. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 2252 З нами з: 18.05.16 Подякував: 329 раз. Подякували: 250 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 07:58 stas_rst написав: Bosstone написав: Это все сэп, на счета физиков и на котловые счета без комиссии, а на счета юриков без комиссии до 20 тысяч в месяц и до 10 тысяч за 1 перевод, потом 0,5%.

За пару часов доходит на банки, принимающие 23/7. Это все сэп, на счета физиков и на котловые счета без комиссии, а на счета юриков без комиссии до 20 тысяч в месяц и до 10 тысяч за 1 перевод, потом 0,5%.За пару часов доходит на банки, принимающие 23/7.

Лимитов на СЭП переводы тоже нет. Точнее так: лимит есть для черной виртуальной карты открытой через приложение без получения физической карты. Для физических карт лимитов нет. нет комиссии при выходе на свой счёт в другом банке. Потому что для физиков вообще нет комиссий — они есть только для переводов на счета юрлиц.Лимитов на СЭП переводы тоже нет. Точнее так: лимит есть длякарты открытой через приложение без получения физической карты. Для физических карт лимитов нет.

