clientage написав:Ваащето, пополнять свою карту мона ток со своей карты! Остальное почти криминал
Упс. Ну да - низзя ж "повідомляти іншим особам..."
Такшо остается тока толкать хозяину на вашу карту Нее, ну мона потрясти телепонами стоя рядом с друг другом.
Хохма была в том, что хозяин - это был я. Но без сматрфона. Хотел родному человеку быстро денег перекинуть. Открывай, говорю, свой Моно, ща, секундное дело, диктую карту...
Кстати, знаю ситуацию: дама по телефону поддержки Привата уточняла что-то не критичное, типа перестраховывались, но "немного тупила" и у мужа что-то пару раз уточнила. И вдруг тот "поддержун" заявляет: "Я фиксирую, что вы общаетесь при посторонних, возможно, под давлением и потому блокирую ваш аккаунт, приходите с паспортом в отделение, до свидания" и отключился. И заблочил наглухо все карты и приват24. А может ему просто в лом было дальше в час ночи общаться. Но супругам с утра в дорогу ехать, и они еще хотели что-то до этого проплатить. И это в ночь на субботу. Она еще звонить - а в привате говорят, что не могут такой блок снять, т.к. он "по безопасности", только в отделении с понедельника. Ото было "веселье". Так и в отделение она потом дважды ходила. В одном - все ок, мы разблокировали. Она чего-то там сделала/проверила - работает. Ушла. А потом оказалось, что там то ли вход в П24 заблочен, то ли еще что-то, уже не помню. Не все блокировки сняты. Наблочил тот "поддержун" по полной. Второй раз ходила и ей уже предоставили комп и она убедилась, что все ОК. Жуткое это дело - когда кто-то заботится о твоей безопасности.
stas_rst написав:запитання до усіх: як вийти правильно з Моно на інший банк на суму 100Кгрн, якщо СЕП - до 20Кгрн на місяць безкомісно? Щось ступор після коментарів. Був переконаний, що "безлім" в розумних межах Усім дякую наперед!
Выводил такую сумму на прошлой неделе на свой счет в другой банк по СЭП - одним платежом, комиссии нет, дошло за 2-3 часа.
Aktus написав: Кстати, знаю ситуацию: дама по телефону поддержки Привата уточняла что-то не критичное, типа перестраховывались, но "немного тупила" и у мужа что-то пару раз уточнила. И вдруг тот "поддержун" заявляет: "Я фиксирую, что вы общаетесь при посторонних, возможно, под давлением и потому блокирую ваш аккаунт, приходите с паспортом в отделение, до свидания" и отключился. И заблочил наглухо все карты и приват24. А может ему просто в лом было дальше в час ночи общаться.
В Моно такая же фигня. Горох кадры подбирал, не иначе.
Bosstone написав:Это все сэп, на счета физиков и на котловые счета без комиссии, а на счета юриков без комиссии до 20 тысяч в месяц и до 10 тысяч за 1 перевод, потом 0,5%. За пару часов доходит на банки, принимающие 23/7.
запитання до усіх: як вийти правильно з Моно на інший банк на суму 100Кгрн, якщо СЕП - до 20Кгрн на місяць безкомісно? Щось ступор після коментарів. Був переконаний, що "безлім" в розумних межах Усім дякую наперед!
нет комиссии при выходе на свой счёт в другом банке. Потому что для физиков вообще нет комиссий — они есть только для переводов на счета юрлиц.
Лимитов на СЭП переводы тоже нет. Точнее так: лимит есть для черной виртуальной карты открытой через приложение без получения физической карты. Для физических карт лимитов нет.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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