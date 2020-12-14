Додано: Вів 15 гру, 2020 01:38

clientage написав: Ваащето, пополнять свою карту мона ток со своей карты!

Остальное почти криминал Ваащето, пополнять свою карту мона ток со своей карты!Остальное почти криминал

Такшо остается тока толкать хозяину на вашу карту

Нее, ну мона потрясти телепонами стоя рядом с друг другом.

Упс.Ну да - низзя ж "повідомляти іншим особам..."Хохма была в том, что хозяин - это был я. Но без сматрфона. Хотел родному человеку быстро денег перекинуть. Открывай, говорю, свой Моно, ща, секундное дело, диктую карту...Кстати, знаю ситуацию: дама по телефону поддержки Привата уточняла что-то не критичное, типа перестраховывались, но "немного тупила" и у мужа что-то пару раз уточнила. И вдруг тот "поддержун" заявляет: "Я фиксирую, что вы общаетесь при посторонних, возможно, под давлением и потому блокирую ваш аккаунт, приходите с паспортом в отделение, до свидания" и отключился. И заблочил наглухо все карты и приват24. А может ему просто в лом было дальше в час ночи общаться.Но супругам с утра в дорогу ехать, и они еще хотели что-то до этого проплатить. И это в ночь на субботу.Она еще звонить - а в привате говорят, что не могут такой блок снять, т.к. он "по безопасности", только в отделении с понедельника. Ото было "веселье".Так и в отделение она потом дважды ходила. В одном - все ок, мы разблокировали. Она чего-то там сделала/проверила - работает. Ушла.А потом оказалось, что там то ли вход в П24 заблочен, то ли еще что-то, уже не помню. Не все блокировки сняты. Наблочил тот "поддержун" по полной. Второй раз ходила и ей уже предоставили комп и она убедилась, что все ОК.Жуткое это дело - когда кто-то заботится о твоей безопасности.