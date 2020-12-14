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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2146214721482149>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 96
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
40
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:38

  clientage написав:Ваащето, пополнять свою карту мона ток со своей карты!
Остальное почти криминал :mrgreen:

Упс.
Ну да - низзя ж "повідомляти іншим особам..."
Такшо остается тока толкать хозяину на вашу карту
Нее, ну мона потрясти телепонами стоя рядом с друг другом.

Хохма была в том, что хозяин - это был я. Но без сматрфона. Хотел родному человеку быстро денег перекинуть. Открывай, говорю, свой Моно, ща, секундное дело, диктую карту... :)


Кстати, знаю ситуацию: дама по телефону поддержки Привата уточняла что-то не критичное, типа перестраховывались, но "немного тупила" и у мужа что-то пару раз уточнила. И вдруг тот "поддержун" заявляет: "Я фиксирую, что вы общаетесь при посторонних, возможно, под давлением и потому блокирую ваш аккаунт, приходите с паспортом в отделение, до свидания" и отключился. И заблочил наглухо все карты и приват24. А может ему просто в лом было дальше в час ночи общаться.
Но супругам с утра в дорогу ехать, и они еще хотели что-то до этого проплатить. И это в ночь на субботу.
Она еще звонить - а в привате говорят, что не могут такой блок снять, т.к. он "по безопасности", только в отделении с понедельника. Ото было "веселье".
Так и в отделение она потом дважды ходила. В одном - все ок, мы разблокировали. Она чего-то там сделала/проверила - работает. Ушла.
А потом оказалось, что там то ли вход в П24 заблочен, то ли еще что-то, уже не помню. Не все блокировки сняты. Наблочил тот "поддержун" по полной. Второй раз ходила и ей уже предоставили комп и она убедилась, что все ОК.
Жуткое это дело - когда кто-то заботится о твоей безопасности.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:59

Re: Monobank

  stas_rst написав:запитання до усіх: як вийти правильно з Моно на інший банк на суму 100Кгрн, якщо СЕП - до 20Кгрн на місяць безкомісно? Щось ступор після коментарів. Був переконаний, що "безлім" в розумних межах
Усім дякую наперед!

Выводил такую сумму на прошлой неделе на свой счет в другой банк по СЭП - одним платежом, комиссии нет, дошло за 2-3 часа.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 05:04

  Aktus написав:
Кстати, знаю ситуацию: дама по телефону поддержки Привата уточняла что-то не критичное, типа перестраховывались, но "немного тупила" и у мужа что-то пару раз уточнила. И вдруг тот "поддержун" заявляет: "Я фиксирую, что вы общаетесь при посторонних, возможно, под давлением и потому блокирую ваш аккаунт, приходите с паспортом в отделение, до свидания" и отключился. И заблочил наглухо все карты и приват24. А может ему просто в лом было дальше в час ночи общаться.

В Моно такая же фигня. Горох кадры подбирал, не иначе.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 07:58

  stas_rst написав:
  Bosstone написав:Это все сэп, на счета физиков и на котловые счета без комиссии, а на счета юриков без комиссии до 20 тысяч в месяц и до 10 тысяч за 1 перевод, потом 0,5%.
За пару часов доходит на банки, принимающие 23/7.

запитання до усіх: як вийти правильно з Моно на інший банк на суму 100Кгрн, якщо СЕП - до 20Кгрн на місяць безкомісно? Щось ступор після коментарів. Був переконаний, що "безлім" в розумних межах :(
Усім дякую наперед!
нет комиссии при выходе на свой счёт в другом банке. Потому что для физиков вообще нет комиссий — они есть только для переводов на счета юрлиц.

Лимитов на СЭП переводы тоже нет. Точнее так: лимит есть для черной виртуальной карты открытой через приложение без получения физической карты. Для физических карт лимитов нет.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:18

Усім за коментарі ДЯКУЮ в карму і успішного дня !
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:32

И все же: как грамотно и без лишних комиссий вывести полфонда?

Как сказали в поддержке, переводом на карту другого банка можно вывести не больше 60000 грн за раз.
СЭПом... это набивать ручками длинные IBANы... тоже не сильно хочется.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:52

  Искатель написав:СЭПом... это набивать ручками длинные IBANы... тоже не сильно хочется.


Ну и проблемы же у вас. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:53

  Aps написав:
  Искатель написав:СЭПом... это набивать ручками длинные IBANы... тоже не сильно хочется.


Ну и проблемы же у вас. )

Возраст... глазки слабые... ручки дрожат...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:59

  Искатель написав:И все же: как грамотно и без лишних комиссий вывести полфонда?

Как сказали в поддержке, переводом на карту другого банка можно вывести не больше 60000 грн за раз.
СЭПом... это набивать ручками длинные IBANы... тоже не сильно хочется.

тільки що вивів успішно 115Кгрн, політ 45 хв. на ТАС
для "не сильно хочется" є така опція - блокнот/нотатки - Ctrl+C --- Ctrl+V
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:59

Искатель ну так это - пивка для рывка :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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