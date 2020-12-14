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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:17
stas_rst написав: Искатель написав:
И все же: как грамотно и без лишних комиссий вывести полфонда?
Как сказали в поддержке, переводом на карту другого банка можно вывести не больше 60000 грн за раз.
СЭПом... это набивать ручками длинные IBANы... тоже не сильно хочется.
тільки що вивів успішно 115Кгрн, політ 45 хв. на ТАС
для "не сильно хочется" є така опція - блокнот/нотатки - Ctrl+C --- Ctrl+V
Решил: пусть полежит пока на Белой (под 7% на остаток). На кредитке у меня чуть больше 1000 долга, погашу в ноль - и пусть проценты капают... А там решу, куда и что...
В ТАС вывели, валюту покупать будете?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:33
Искатель написав: stas_rst написав: Искатель написав:
И все же: как грамотно и без лишних комиссий вывести полфонда?
Как сказали в поддержке, переводом на карту другого банка можно вывести не больше 60000 грн за раз.
СЭПом... это набивать ручками длинные IBANы... тоже не сильно хочется.
тільки що вивів успішно 115Кгрн, політ 45 хв. на ТАС
для "не сильно хочется" є така опція - блокнот/нотатки - Ctrl+C --- Ctrl+V
Решил: пусть полежит пока на Белой (под 7% на остаток). На кредитке у меня чуть больше 1000 долга, погашу в ноль - и пусть проценты капают... А там решу, куда и что...
В ТАС вывели, валюту покупать будете?
по условиям обслуживание если есть долг ,то % не начисляются по другой карте на положительный остаток
никому не верю
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:42
sens написав:
по условиям обслуживание если есть долг ,то % не начисляются по другой карте на положительный остаток
Для таких случаев есть банка и кредитку в ноль можно не выводить
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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