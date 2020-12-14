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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:17
stas_rst написав: Искатель написав:
И все же: как грамотно и без лишних комиссий вывести полфонда?
Как сказали в поддержке, переводом на карту другого банка можно вывести не больше 60000 грн за раз.
СЭПом... это набивать ручками длинные IBANы... тоже не сильно хочется.
тільки що вивів успішно 115Кгрн, політ 45 хв. на ТАС
для "не сильно хочется" є така опція - блокнот/нотатки - Ctrl+C --- Ctrl+V
Решил: пусть полежит пока на Белой (под 7% на остаток). На кредитке у меня чуть больше 1000 долга, погашу в ноль - и пусть проценты капают... А там решу, куда и что...
В ТАС вывели, валюту покупать будете?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:33
Искатель написав: stas_rst написав: Искатель написав:
И все же: как грамотно и без лишних комиссий вывести полфонда?
Как сказали в поддержке, переводом на карту другого банка можно вывести не больше 60000 грн за раз.
СЭПом... это набивать ручками длинные IBANы... тоже не сильно хочется.
тільки що вивів успішно 115Кгрн, політ 45 хв. на ТАС
для "не сильно хочется" є така опція - блокнот/нотатки - Ctrl+C --- Ctrl+V
Решил: пусть полежит пока на Белой (под 7% на остаток). На кредитке у меня чуть больше 1000 долга, погашу в ноль - и пусть проценты капают... А там решу, куда и что...
В ТАС вывели, валюту покупать будете?
по условиям обслуживание если есть долг ,то % не начисляются по другой карте на положительный остаток
никому не верю
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:42
sens написав:
по условиям обслуживание если есть долг ,то % не начисляются по другой карте на положительный остаток
Для таких случаев есть банка и кредитку в ноль можно не выводить
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:09
Искатель написав:СЭПом... это набивать ручками длинные IBANы... тоже не сильно хочется.
Вже ж рекомендували Вам таки освоїти метод копіпаст.)) Створіть в блокноті чи Гуглдоках файл з IBAN-реквізитами і копіюйте при необхідності в різні додатки, якщо така потреба виникає не часто й нема можливості користуватися вбудованими шаблонами з ПК.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:57
Искатель написав: Aps написав: Искатель написав:
СЭПом... это набивать ручками длинные IBANы... тоже не сильно хочется.
Ну и проблемы же у вас. )
Возраст... глазки слабые... ручки дрожат...
16-ти значный номер карты плюс дата плюс CVV не лучше
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Вів 15 гру, 2020 20:53
Flamingo написав: sens написав:
по условиям обслуживание если есть долг ,то % не начисляются по другой карте на положительный остаток
Для таких случаев есть банка и кредитку в ноль можно не выводить
А по банці кіку наливають?
Бо я банку відкрив по приколу - збираю улюбленцю на корм...і чекаю в січні смачний кішміш на тварин.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:03
lov2108 щоб не чекати погоди - гляньте на епіцентр, там теж добра цього валом - а бьеться мсс як будівництво і матеріали. зробіть аналіз.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:05
lov2108 написав:
А по банці кіку наливають?
Это депозит с возможностью пополнения и досрочного расторжения без утраты процентов.
Плюс пополнять его может не только владелец, но и другие на тех же условиях что и владелец (кроме минимальной суммы пополенния).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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