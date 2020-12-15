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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2147214821492150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 97
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
41
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:54

  Фантом написав:В Моно такая же фигня. Горох кадры подбирал, не иначе.

Учитывая, что рассказанное мною происходило задолго до появления Моно, то это вообще могут быть одни и те же люди )
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:15

Перевел с черной на белую по зарплатным реквизитам. Думал попробовать таким образом без% снять нал. В итоге за три дня платеж не прошел. Написал в чат. Еще три дня "занимались проблемой". На шестой день таки пришли. Но психанул и перевел назад р2р. Эксперимент не удался.
gorbatiuk_v
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Повідомлень: 14
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  #<1 ... 2147214821492150
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