Учитывая, что рассказанное мною происходило задолго до появления Моно, то это вообще могут быть одни и те же люди )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:54
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:15
Перевел с черной на белую по зарплатным реквизитам. Думал попробовать таким образом без% снять нал. В итоге за три дня платеж не прошел. Написал в чат. Еще три дня "занимались проблемой". На шестой день таки пришли. Но психанул и перевел назад р2р. Эксперимент не удался.
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