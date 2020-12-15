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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2147214821492150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 97
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
41
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:54

  Фантом написав:В Моно такая же фигня. Горох кадры подбирал, не иначе.

Учитывая, что рассказанное мною происходило задолго до появления Моно, то это вообще могут быть одни и те же люди )
Aktus
 
Повідомлень: 94
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:15

Перевел с черной на белую по зарплатным реквизитам. Думал попробовать таким образом без% снять нал. В итоге за три дня платеж не прошел. Написал в чат. Еще три дня "занимались проблемой". На шестой день таки пришли. Но психанул и перевел назад р2р. Эксперимент не удался.
gorbatiuk_v
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Повідомлень: 14
З нами з: 28.10.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:56

gorbatiuk_v Что, так и прописывали: "Податки перераховані. Без ПДВ"? :D
SHURICK76
 
Повідомлень: 118
З нами з: 13.02.15
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:56

11 декабря пополнил депо монобанка на 1100 грн переводом с Форварда.
В выписке депозита появилась строка о том, что пополнен переводом... со всеми вытекающими...
Потом через пару дней выписка меняется на "Поповнення готівкою 1100"
В вайбере пообщался с поддержкой... Говорят - так а вам все-равно.
После всяких препирательств (типа: кешбэк начисляется только на пополнение депо от 4 мес.../-а у меня 4 мес депо/) отвечают: предоставьте квитанцию по переводу на счет депозита...
Как быть? Гуру, посоветуйте, пожалуйста.)
bakis
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:57

Народ, скажите... а что, в Моно нет возможности сделать шаблон платежа по реквизитам?
Серьезно?
Искатель
 
Повідомлень: 4267
З нами з: 22.02.16
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:12

  Искатель написав:Народ, скажите... а что, в Моно нет возможности сделать шаблон платежа по реквизитам?
Серьезно?

Так там платежи в пункте сохраняются...просто повторить....сумму поменял и поехали...
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  lov2108 написав:А по банці кіку наливають?
Это депозит с возможностью пополнения и досрочного расторжения без утраты процентов.
Плюс пополнять его может не только владелец, но и другие на тех же условиях что и владелец (кроме минимальной суммы пополенния).

Це зрозуміло, так і роблю: по завкругленню сумм транзакцій, а також інші члени сім'ї по пруфу наливають.
Питання коли банку розбиваєшь, гроші на білу чи чорну падають карту? Чи є вибір?
Не хочеться щоб у разі розбиття все пішло на кредлім.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлень: 2168
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  #<1 ... 2147214821492150
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