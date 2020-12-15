Учитывая, что рассказанное мною происходило задолго до появления Моно, то это вообще могут быть одни и те же люди )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:54
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:15
Перевел с черной на белую по зарплатным реквизитам. Думал попробовать таким образом без% снять нал. В итоге за три дня платеж не прошел. Написал в чат. Еще три дня "занимались проблемой". На шестой день таки пришли. Но психанул и перевел назад р2р. Эксперимент не удался.
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:56
11 декабря пополнил депо монобанка на 1100 грн переводом с Форварда.
В выписке депозита появилась строка о том, что пополнен переводом... со всеми вытекающими...
Потом через пару дней выписка меняется на "Поповнення готівкою 1100"
В вайбере пообщался с поддержкой... Говорят - так а вам все-равно.
После всяких препирательств (типа: кешбэк начисляется только на пополнение депо от 4 мес.../-а у меня 4 мес депо/) отвечают: предоставьте квитанцию по переводу на счет депозита...
Как быть? Гуру, посоветуйте, пожалуйста.)
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:57
Народ, скажите... а что, в Моно нет возможности сделать шаблон платежа по реквизитам?
Серьезно?
Додано: Сер 16 гру, 2020 18:12
Так там платежи в пункте сохраняются...просто повторить....сумму поменял и поехали...
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:18
Це зрозуміло, так і роблю: по завкругленню сумм транзакцій, а також інші члени сім'ї по пруфу наливають.
Питання коли банку розбиваєшь, гроші на білу чи чорну падають карту? Чи є вибір?
Не хочеться щоб у разі розбиття все пішло на кредлім.
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