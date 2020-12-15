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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:54
Фантом написав:
В Моно такая же фигня. Горох кадры подбирал, не иначе.
Учитывая, что рассказанное мною происходило задолго до появления Моно, то это вообще могут быть одни и те же люди )
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Aktus
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Додано: Сер 16 гру, 2020 00:15
Перевел с черной на белую по зарплатным реквизитам. Думал попробовать таким образом без% снять нал. В итоге за три дня платеж не прошел. Написал в чат. Еще три дня "занимались проблемой". На шестой день таки пришли. Но психанул и перевел назад р2р. Эксперимент не удался.
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gorbatiuk_v
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:56
gorbatiuk_v
Что, так и прописывали: "Податки перераховані. Без ПДВ"?
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SHURICK76
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Додано: Сер 16 гру, 2020 17:56
11 декабря пополнил депо монобанка на 1100 грн переводом с Форварда.
В выписке депозита появилась строка о том, что пополнен переводом... со всеми вытекающими...
Потом через пару дней выписка меняется на "Поповнення готівкою 1100"
В вайбере пообщался с поддержкой... Говорят - так а вам все-равно.
После всяких препирательств (типа: кешбэк начисляется только на пополнение депо от 4 мес.../-а у меня 4 мес депо/) отвечают: предоставьте квитанцию по переводу на счет депозита...
Как быть? Гуру, посоветуйте, пожалуйста.)
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bakis
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Додано: Сер 16 гру, 2020 17:57
Народ, скажите... а что, в Моно нет возможности сделать шаблон платежа по реквизитам?
Серьезно?
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Искатель
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:12
Искатель написав:
Народ, скажите... а что, в Моно нет возможности сделать шаблон платежа по реквизитам?
Серьезно?
Так там платежи в пункте сохраняются...просто повторить....сумму поменял и поехали...
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lov2108
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:18
vitaliy_berdinskikh написав: lov2108 написав:
А по банці кіку наливають?
Это депозит с возможностью пополнения и досрочного расторжения без утраты процентов.
Плюс пополнять его может не только владелец, но и другие на тех же условиях что и владелец (кроме минимальной суммы пополенния).
Це зрозуміло, так і роблю: по завкругленню сумм транзакцій, а також інші члени сім'ї по пруфу наливають.
Питання коли банку розбиваєшь, гроші на білу чи чорну падають карту? Чи є вибір?
Не хочеться щоб у разі розбиття все пішло на кредлім.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:14
lov2108 написав:
Питання коли банку розбиваєшь, гроші на білу чи чорну падають карту? Чи є вибір?
Есть выбор. Буквально сегодня по двум аккам 4 банки разбил
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Сер 16 гру, 2020 20:14
lov2108 написав: vitaliy_berdinskikh написав: lov2108 написав:
А по банці кіку наливають?
Это депозит с возможностью пополнения и досрочного расторжения без утраты процентов.
Плюс пополнять его может не только владелец, но и другие на тех же условиях что и владелец (кроме минимальной суммы пополенния).
Це зрозуміло, так і роблю: по завкругленню сумм транзакцій, а також інші члени сім'ї по пруфу наливають.
Питання коли банку розбиваєшь, гроші на білу чи чорну падають карту? Чи є вибір?
Не хочеться щоб у разі розбиття все пішло на кредлім.
є вибір
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