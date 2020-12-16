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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2148214921502151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 97
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
41
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26

Re: Monobank

Вышла бета с регулярными платежами.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:30

Re: Monobank

  klug написав:слали на котловий чи на 2620?

якщо вибрати поповнення депозита, поповнення за реквізитами - видае UA з 2620.
було таке колись з ашкою - теж не давали кешбек, потім налагодили.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:39

  bakis написав:11 декабря пополнил депо монобанка на 1100 грн переводом с Форварда.
В выписке депозита появилась строка о том, что пополнен переводом... со всеми вытекающими...
Потом через пару дней выписка меняется на "Поповнення готівкою 1100"
В вайбере пообщался с поддержкой... Говорят - так а вам все-равно.
После всяких препирательств (типа: кешбэк начисляется только на пополнение депо от 4 мес.../-а у меня 4 мес депо/) отвечают: предоставьте квитанцию по переводу на счет депозита...
Как быть? Гуру, посоветуйте, пожалуйста.)

У меня все один-в-один, тоже 11.12., только из другого банка кидал. Попал почти на 150 грн кешбека. Без квитанции на комиссию ничего не возвращают. Говорят, что кешбек - это не кешбек, а компенсация комиссии, нет комиссии - нет компенсации. Аргумент, что в прошлом месяце давали при пополнении этого же депозита не работает
AVF
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:42

Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка? Я настолько редко это заведение посещаю, что прошлый раз расплачивался ещё картой симы, с которой вопрос категорий не стоял так актуально :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:56

Re: Monobank

  AVF написав:Без квитанции на комиссию ничего не возвращают. Говорят, что кешбек - это не кешбек, а компенсация комиссии, нет комиссии - нет компенсации. Аргумент, что в прошлом месяце давали при пополнении этого же депозита не работает

било уже в октябре, затмение у них в головах - страница 2092 данной теми.
било с Ашкой , теперь и до форварда добрались.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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