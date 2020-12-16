|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26
Вышла бета с регулярными платежами.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2006
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:30
klug написав:
слали на котловий чи на 2620?
якщо вибрати поповнення депозита, поповнення за реквізитами - видае UA з 2620.
було таке колись з ашкою - теж не давали кешбек, потім налагодили.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4027
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:39
bakis написав:
11 декабря пополнил депо монобанка на 1100 грн переводом с Форварда.
В выписке депозита появилась строка о том, что пополнен переводом... со всеми вытекающими...
Потом через пару дней выписка меняется на "Поповнення готівкою 1100"
В вайбере пообщался с поддержкой... Говорят - так а вам все-равно.
После всяких препирательств (типа: кешбэк начисляется только на пополнение депо от 4 мес.../-а у меня 4 мес депо/) отвечают: предоставьте квитанцию по переводу на счет депозита...
Как быть? Гуру, посоветуйте, пожалуйста.)
У меня все один-в-один, тоже 11.12., только из другого банка кидал. Попал почти на 150 грн кешбека. Без квитанции на комиссию ничего не возвращают. Говорят, что кешбек - это не кешбек, а компенсация комиссии, нет комиссии - нет компенсации. Аргумент, что в прошлом месяце давали при пополнении этого же депозита не работает
-
AVF
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:42
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка? Я настолько редко это заведение посещаю, что прошлый раз расплачивался ещё картой симы, с которой вопрос категорий не стоял так актуально
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1904
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:56
AVF написав:
Без квитанции на комиссию ничего не возвращают. Говорят, что кешбек - это не кешбек, а компенсация комиссии, нет комиссии - нет компенсации. Аргумент, что в прошлом месяце давали при пополнении этого же депозита не работает
било уже в октябре, затмение у них в головах - страница 2092 данной теми.
било с Ашкой , теперь и до форварда добрались.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4027
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:50
Goodman написав:
било уже в октябре, затмение у них в головах - страница 2092 данной теми.
било с Ашкой , теперь и до форварда добрались.
Это проблема только полнений? НА все сроки или меньше полу года?
-
vcy
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:05
klug
P.S. слали на котловий чи на 2620?
На 2924
-
bakis
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 30.03.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:54
vcy написав: Goodman написав:
било уже в октябре, затмение у них в головах - страница 2092 данной теми.
било с Ашкой , теперь и до форварда добрались.
Это проблема только полнений? НА все сроки или меньше полу года?
Думаю, что это был просто глюк. Причем от банка-отправителя не зависят, у меня был другой банк. Решился он сейчас или нет, можно только опытным путем проверить. Но я в этом месяце уже пас, проверьте кто-то и отпишитесь
-
AVF
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:35
AVF написав:
Но я в этом месяце уже пас, проверьте кто-то и отпишитесь
А что тут писать - я пополнял годовие, с реквизитами - все операции прошли успешно. Кешбик тоже есть, по всем.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4027
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, cohan
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|