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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 05:01
M-Audio написав:
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?
Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
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Aktus
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:33
Aktus написав: M-Audio написав:
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?
Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
У меня попадал в стройматериалы , но правда давненько.
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Ratatui
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:52
Aktus написав: M-Audio написав:
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?
Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
А у "эпицентра" какой?
Ratatui написав:
У меня попадал в стройматериалы , но правда давненько.
Что-то не вижу такой категории сейчас вообще. Хотя, кажется, действительно когда-то была. Хотя, возможно, это не в этом банке.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:59
M-Audio написав:
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка? Я настолько редко это заведение посещаю, что прошлый раз расплачивался ещё картой симы, с которой вопрос категорий не стоял так актуально
Неделю назад оффлайн МСС 5211. Насколько помню, онлайн также.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:00
Aktus написав: M-Audio написав:
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?
Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...
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M-Audio
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