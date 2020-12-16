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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2149215021512152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 97
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
41
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 05:01

  M-Audio написав:Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?

Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:33

  Aktus написав:
  M-Audio написав:Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?

Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379


У меня попадал в стройматериалы , но правда давненько.
Ratatui
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Повідомлень: 7441
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:52

  Aktus написав:
  M-Audio написав:Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?

Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379

А у "эпицентра" какой?

  Ratatui написав:У меня попадал в стройматериалы , но правда давненько.
Что-то не вижу такой категории сейчас вообще. Хотя, кажется, действительно когда-то была. Хотя, возможно, это не в этом банке.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:59

  M-Audio написав:Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка? Я настолько редко это заведение посещаю, что прошлый раз расплачивался ещё картой симы, с которой вопрос категорий не стоял так актуально :-)

Неделю назад оффлайн МСС 5211. Насколько помню, онлайн также.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:00

  Aktus написав:
  M-Audio написав:Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?

Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379

Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...
M-Audio
 
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  #<1 ... 2149215021512152
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