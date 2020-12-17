Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 05:01
M-Audio написав:
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?
Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
Aktus
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:33
Aktus написав: M-Audio написав:
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?
Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
У меня попадал в стройматериалы , но правда давненько.
Ratatui
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:52
Aktus написав: M-Audio написав:
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?
Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
А у "эпицентра" какой?
Ratatui написав:
У меня попадал в стройматериалы , но правда давненько.
Что-то не вижу такой категории сейчас вообще. Хотя, кажется, действительно когда-то была. Хотя, возможно, это не в этом банке.
M-Audio
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:59
M-Audio написав:
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка? Я настолько редко это заведение посещаю, что прошлый раз расплачивался ещё картой симы, с которой вопрос категорий не стоял так актуально
Неделю назад оффлайн МСС 5211. Насколько помню, онлайн также.
Water
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:00
Aktus написав: M-Audio написав:
Подскажите, люди добрые, Эпицентр (онлайновый и оффлайновый) попадает здесь в какую-то категорию кэшбэка?
Вроде должен попадать в Побутова техніка:
Купівля техніки в спеціалізованих магазинах Коди МСС: 4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...
M-Audio
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Додано: Чет 17 гру, 2020 19:27
Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет.
rich_121
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:01
Не подскажите пожалуйста, какую карту лучше сделать основной при открытие платиновой карты в монобанке- Виза или Мастер. Будем ипользоваться в основном для перелетов.
rich_121
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:02
После обновления на днях Бетты, она перестала загружаться
Помогла полная переустановка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:08
M-Audio написав:
Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...
Где смотрели?
Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ
https://mcc.in.ua/
И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?
Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.
Aktus
Повідомлень: 97
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:21
Aktus написав:
Где смотрели?
Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ
https://mcc.in.ua/
И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?
Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.
у меня били покупки через карту а-банка. категория - будивництво та ремон, где посмотреть мсс?
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Goodman
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