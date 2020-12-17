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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:52
Aktus написав: M-Audio написав:
Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...
Где смотрели?
Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київhttps://mcc.in.ua/
И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?
Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.
В моём эпицентре МСС 5211
В ПУМБе и Привате МСС можно узнать только у поддержки, так нигде не отображается
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:58
Aktus написав: M-Audio написав:
Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...
Где смотрели?
В выписке по карте Альфа-банка.
Но это была оплата на кассе в местном магазине. А вот здесь непонятно что имеется ввиду, может как раз онлайн:
Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київhttps://mcc.in.ua/
И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?
Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.
Приватбанк - точно нигде. Может, если попытать чат техподдержки, то ответят.
ПУМБ - не знаю.
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M-Audio
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:00
clientage написав:
После обновления на днях Бетты, она перестала загружаться
Помогла полная переустановка
У меня начала долго думать. Но грузится.
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Ratatui
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:40
rich_121 написав:
Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет.
Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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