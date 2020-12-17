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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 97
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
41
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:52

  Aktus написав:
  M-Audio написав:Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...

Где смотрели?

Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ
https://mcc.in.ua/

И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?
Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.

В моём эпицентре МСС 5211
В ПУМБе и Привате МСС можно узнать только у поддержки, так нигде не отображается
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:58

  Aktus написав:
  M-Audio написав:Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...

Где смотрели?

В выписке по карте Альфа-банка.
Но это была оплата на кассе в местном магазине. А вот здесь непонятно что имеется ввиду, может как раз онлайн:
Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ
https://mcc.in.ua/
И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?
Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.

Приватбанк - точно нигде. Может, если попытать чат техподдержки, то ответят.
ПУМБ - не знаю.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:00

  clientage написав:После обновления на днях Бетты, она перестала загружаться
Помогла полная переустановка


У меня начала долго думать. Но грузится.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:40

  rich_121 написав:Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет.
Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:14

Re: Monobank

  Aktus написав:где можно посмотреть МСС у ПУМБа
звонил пару раз им на горячую линию, называли.
Intento
 
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