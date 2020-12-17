rich_121 написав:У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы.
Не понятно о каких минусах речь. Впрочем как и о каких плюсах. Обычный мастер и обычная виза совершенно одинаковы в плане использования при покупке билетов на самолёт, при оплате покупок на борту самолёта. Страховок по ним очевидно что нет, кикаких лаунжей и фастлайнов так же нет.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Обычный мастер и обычная виза
Там не обычные, а элитные VISA Infinite и Mastercard World Elite:
Мы взяли два самых высоких ранга от платежных систем Visa Infinite и MasterCard World Elite и написали на них Platinum. Понимаете? Мы взяли Mercedes S-class, назвали его Volkswagen и продаем по цене самого дешевого Volkswagen.
То есть это самые крутые карты двух платежных систем. С доступом без ограничений в бизнес-залы в 450 аэропортах по программе Lounge Key, Fast line и бизнес-залы MasterCard, консьержем, выделенной поддержкой monobank и еще кучей привилегий. Также владельцы этих карт могут выбрать, какую программу лояльности они предпочитают, классический кешбэк или накопление миль из расчета 15 миль за 1000 грн. трат по карте без ограничения по сумме. Мили можно потратить на билеты любой авиакомпании.
Для владельцев платиновых карт реализовано бесплатное снятие собственных средств зарубежом до 5000 грн. в месяц по любой карте, пониженный процент за пользование кредитным лимитом и более выгодный тариф на снятие наличных в счёт кредитных средств.
Карты доступны в трех цветах, черный, розовый и стальной и могут, по желанию клиента, быть со всей информацией или только с фамилией владельца.
Клиенту в приложении доступны обе карты и обе спокойно добавляются в кошельки Apple Pay и Google Pay. Я рекомендую взять один физический пластик платежной системы по вашему выбору и вторую карту оставить виртуальной в приложении. В таком случае, выпуск карты будет стоить 500 грн и обслуживание 250 грн.в месяц. Если хотите два физических пластика, то обслуживание будет стоить не 250 грн. в месяц, а 300 грн. Второй физический пластик выпускается бесплатно.
Vorlon написав:Там не обычные, а элитные VISA Infinite и Mastercard World Elite:
Где там?
Человек спросил брать ему мастер или визу. О пакете Платинум, как и о железной карте, речь не шла. Так же речь вообще не шла о том что ему нужны страховка жизни, доступ в лаунжи, мили или фастлайн.
Ну и если анализировать пакет Платинум или железную карту то опять же: в обеих доступны одновнемернно две карты - и мастер, и виза. Потому не надо выбирать что оформить - просто открываешь нужный пакет и пользуешься мастером или визой в зависимости от конкретных сиюминутных требований: а) надо поехать на такси в аэропорт за полцены - заказываешь болт и платишь визой, б) надо пройти бесплатно по фастлайну - достаешь мастер и проходишь, в) и так далее.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift