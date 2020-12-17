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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2151215221532154>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 97
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
41
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:52

  Aktus написав:
  M-Audio написав:Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...

Где смотрели?

Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ
https://mcc.in.ua/

И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?
Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.

В моём эпицентре МСС 5211
В ПУМБе и Привате МСС можно узнать только у поддержки, так нигде не отображается
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:58

  Aktus написав:
  M-Audio написав:Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...

Где смотрели?

В выписке по карте Альфа-банка.
Но это была оплата на кассе в местном магазине. А вот здесь непонятно что имеется ввиду, может как раз онлайн:
Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ
https://mcc.in.ua/
И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?
Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.

Приватбанк - точно нигде. Может, если попытать чат техподдержки, то ответят.
ПУМБ - не знаю.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:00

  clientage написав:После обновления на днях Бетты, она перестала загружаться
Помогла полная переустановка


У меня начала долго думать. Но грузится.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:40

  rich_121 написав:Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет.
Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:10

  M-Audio написав:
  Aktus написав:
  M-Audio написав:Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...

Где смотрели?

В выписке по карте Альфа-банка.
Но это была оплата на кассе в местном магазине. А вот здесь непонятно что имеется ввиду, может как раз онлайн:
Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ
https://mcc.in.ua


Эпицентр онлайн тоже МСС 5211, по выписке Альфы, свежая покупка
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:14

Re: Monobank

  Aktus написав:где можно посмотреть МСС у ПУМБа
звонил пару раз им на горячую линию, называли.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  rich_121 написав:Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет.
Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.

У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы.
rich_121
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:46

  rich_121 написав:У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы.

Не понятно о каких минусах речь. Впрочем как и о каких плюсах. Обычный мастер и обычная виза совершенно одинаковы в плане использования при покупке билетов на самолёт, при оплате покупок на борту самолёта. Страховок по ним очевидно что нет, кикаких лаунжей и фастлайнов так же нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:05

  vitaliy_berdinskikh написав:Обычный мастер и обычная виза

Там не обычные, а элитные VISA Infinite и Mastercard World Elite:

Мы взяли два самых высоких ранга от платежных систем Visa Infinite и MasterCard World Elite и написали на них Platinum.
Понимаете? Мы взяли Mercedes S-class, назвали его Volkswagen и продаем по цене самого дешевого Volkswagen.

То есть это самые крутые карты двух платежных систем. С доступом без ограничений в бизнес-залы в 450 аэропортах по программе Lounge Key, Fast line и бизнес-залы MasterCard, консьержем, выделенной поддержкой monobank и еще кучей привилегий.
Также владельцы этих карт могут выбрать, какую программу лояльности они предпочитают, классический кешбэк или накопление миль из расчета 15 миль за 1000 грн. трат по карте без ограничения по сумме. Мили можно потратить на билеты любой авиакомпании.

Для владельцев платиновых карт реализовано бесплатное снятие собственных средств зарубежом до 5000 грн. в месяц по любой карте, пониженный процент за пользование кредитным лимитом и более выгодный тариф на снятие наличных в счёт кредитных средств.

Карты доступны в трех цветах, черный, розовый и стальной и могут, по желанию клиента, быть со всей информацией или только с фамилией владельца.

Клиенту в приложении доступны обе карты и обе спокойно добавляются в кошельки Apple Pay и Google Pay. Я рекомендую взять один физический пластик платежной системы по вашему выбору и вторую карту оставить виртуальной в приложении.
В таком случае, выпуск карты будет стоить 500 грн и обслуживание 250 грн.в месяц. Если хотите два физических пластика, то обслуживание будет стоить не 250 грн. в месяц, а 300 грн. Второй физический пластик выпускается бесплатно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:16

Re: Monobank

  Vorlon написав:Там не обычные, а элитные VISA Infinite и Mastercard World Elite:

Где там?

Человек спросил брать ему мастер или визу. О пакете Платинум, как и о железной карте, речь не шла. Так же речь вообще не шла о том что ему нужны страховка жизни, доступ в лаунжи, мили или фастлайн.

Ну и если анализировать пакет Платинум или железную карту то опять же: в обеих доступны одновнемернно две карты - и мастер, и виза. Потому не надо выбирать что оформить - просто открываешь нужный пакет и пользуешься мастером или визой в зависимости от конкретных сиюминутных требований: а) надо поехать на такси в аэропорт за полцены - заказываешь болт и платишь визой, б) надо пройти бесплатно по фастлайну - достаешь мастер и проходишь, в) и так далее.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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