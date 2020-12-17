Мы взяли два самых высоких ранга от платежных систем Visa Infinite и MasterCard World Elite и написали на них Platinum.

Понимаете? Мы взяли Mercedes S-class, назвали его Volkswagen и продаем по цене самого дешевого Volkswagen.



То есть это самые крутые карты двух платежных систем. С доступом без ограничений в бизнес-залы в 450 аэропортах по программе Lounge Key, Fast line и бизнес-залы MasterCard, консьержем, выделенной поддержкой monobank и еще кучей привилегий.

Также владельцы этих карт могут выбрать, какую программу лояльности они предпочитают, классический кешбэк или накопление миль из расчета 15 миль за 1000 грн. трат по карте без ограничения по сумме. Мили можно потратить на билеты любой авиакомпании.



Для владельцев платиновых карт реализовано бесплатное снятие собственных средств зарубежом до 5000 грн. в месяц по любой карте, пониженный процент за пользование кредитным лимитом и более выгодный тариф на снятие наличных в счёт кредитных средств.



Карты доступны в трех цветах, черный, розовый и стальной и могут, по желанию клиента, быть со всей информацией или только с фамилией владельца.



Клиенту в приложении доступны обе карты и обе спокойно добавляются в кошельки Apple Pay и Google Pay. Я рекомендую взять один физический пластик платежной системы по вашему выбору и вторую карту оставить виртуальной в приложении.

В таком случае, выпуск карты будет стоить 500 грн и обслуживание 250 грн.в месяц. Если хотите два физических пластика, то обслуживание будет стоить не 250 грн. в месяц, а 300 грн. Второй физический пластик выпускается бесплатно.

