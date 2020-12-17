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Monobank
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:21
vitaliy_berdinskikh написав:
Человек спросил брать ему мастер или визу. О пакете Платинум, как и о железной карте, речь не шла.
А если прочитать, то шла:
rich_121 написав:
Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:22
rich_121 написав: vitaliy_berdinskikh написав: rich_121 написав:
Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет.
Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.
У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы.
Никаких подводных камней. ИМХО, в плане использования сервисами в аэропортах (+ такси в аэропорт и обратно) премиальные карты Monobank вне конкуренции. По ним нет требования по тратам для бесплатного безлимитного пользования сервисами, и к тому же платиновая фактически является картой уровня Visa Infinite/Mastercard World Elite. В пакете фактически 2 карты разных МПС - одна физическая, а вторая виртуальная, и, наверное, не принципиально, какая из них физическая. Лично у меня физическая MasterCard и пока не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда бы понадобилась физическая Visa. Виртуальная Visa добавляется в приложение LoungeKey и дает доступ в залы LoungeKey. Точно так же MasterCard можно использовать через смартфон с NFC без физической карты.
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- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34
rich_121 написав: vitaliy_berdinskikh написав: rich_121 написав:
Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет.
Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.
У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы.
Была и железная и платина Моно. Разницы Виза/Мастер нет. Если физический Мастер-то подвязывают ещё виртуальный якобы инфинит. Но по БИНам они проходят как какое-то censored.
Для меня главный минус был в железной-то что она неудобная. Тяжёлая, некрасивая, большой толщины.В Берлине не хотели в Ависе машину давать под такую карту-говорили, что это что-то игрушечное (типа из Монополии). По платине-обычная пластиковая карта.
В фаст лайнах, лаунжах вопросов никогда не было-проходило всегда без проблем.
Ну и если важен кешбек-по платине лучше брать именно кешбек, а не мили. Мили насчитывают только за каждую полную тысячу. По факту выходит вместо 1,5% около 0,9-1,1%. Правда без налогов.
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