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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2151215221532154 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 97 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 41 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 35 Всього голосів : 97 Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:21 Re: Monobank vitaliy_berdinskikh написав: Человек спросил брать ему мастер или визу. О пакете Платинум, как и о железной карте, речь не шла. Человек спросил брать ему мастер или визу. О пакете Платинум, как и о железной карте, речь не шла.

А если прочитать, то шла:

rich_121 написав: Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. А если прочитать, то шла: http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу ( кешбэк )

(в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП ) ingtrans

Повідомлень: 2034 З нами з: 31.07.19 Подякував: 54 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:22 rich_121 написав: vitaliy_berdinskikh написав: rich_121 написав: Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет. Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы. Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.

У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы. У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы.

Никаких подводных камней. ИМХО, в плане использования сервисами в аэропортах (+ такси в аэропорт и обратно) премиальные карты Monobank вне конкуренции. По ним нет требования по тратам для бесплатного безлимитного пользования сервисами, и к тому же платиновая фактически является картой уровня Visa Infinite/Mastercard World Elite. В пакете фактически 2 карты разных МПС - одна физическая, а вторая виртуальная, и, наверное, не принципиально, какая из них физическая. Лично у меня физическая MasterCard и пока не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда бы понадобилась физическая Visa. Виртуальная Visa добавляется в приложение LoungeKey и дает доступ в залы LoungeKey. Точно так же MasterCard можно использовать через смартфон с NFC без физической карты. Никаких подводных камней. ИМХО, в плане использования сервисами в аэропортах (+ такси в аэропорт и обратно) премиальные карты Monobank вне конкуренции. По ним нет требования по тратам для бесплатного безлимитного пользования сервисами, и к тому же платиновая фактически является картой уровня Visa Infinite/Mastercard World Elite. В пакете фактически 2 карты разных МПС - одна физическая, а вторая виртуальная, и, наверное, не принципиально, какая из них физическая. Лично у меня физическая MasterCard и пока не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда бы понадобилась физическая Visa. Виртуальная Visa добавляется в приложение LoungeKey и дает доступ в залы LoungeKey. Точно так же MasterCard можно использовать через смартфон с NFC без физической карты. http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу ( кешбэк )

(в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП ) ingtrans

Повідомлень: 2034 З нами з: 31.07.19 Подякував: 54 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34 rich_121 написав: vitaliy_berdinskikh написав: rich_121 написав: Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет. Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы. Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.

У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы. У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы.

Была и железная и платина Моно. Разницы Виза/Мастер нет. Если физический Мастер-то подвязывают ещё виртуальный якобы инфинит. Но по БИНам они проходят как какое-то censored.

Для меня главный минус был в железной-то что она неудобная. Тяжёлая, некрасивая, большой толщины.В Берлине не хотели в Ависе машину давать под такую карту-говорили, что это что-то игрушечное (типа из Монополии). По платине-обычная пластиковая карта.

В фаст лайнах, лаунжах вопросов никогда не было-проходило всегда без проблем.

Ну и если важен кешбек-по платине лучше брать именно кешбек, а не мили. Мили насчитывают только за каждую полную тысячу. По факту выходит вместо 1,5% около 0,9-1,1%. Правда без налогов. Была и железная и платина Моно. Разницы Виза/Мастер нет. Если физический Мастер-то подвязывают ещё виртуальный якобы инфинит. Но по БИНам они проходят как какое-то censored.Для меня главный минус был в железной-то что она неудобная. Тяжёлая, некрасивая, большой толщины.В Берлине не хотели в Ависе машину давать под такую карту-говорили, что это что-то игрушечное (типа из Монополии). По платине-обычная пластиковая карта.В фаст лайнах, лаунжах вопросов никогда не было-проходило всегда без проблем.Ну и если важен кешбек-по платине лучше брать именно кешбек, а не мили. Мили насчитывают только за каждую полную тысячу. По факту выходит вместо 1,5% около 0,9-1,1%. Правда без налогов. DONALD Повідомлень: 248 З нами з: 23.06.16 Подякував: 31 раз. Подякували: 34 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 02:01 velvet написав: Aktus написав: M-Audio написав: Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.

Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.

Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что... Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...

Где смотрели?



Бо пишут такое:

5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ

https://mcc.in.ua/



И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?

Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн. Где смотрели?Бо пишут такое:5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, КиївИ где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.

В моём эпицентре МСС 5211

В ПУМБе и Привате МСС можно узнать только у поддержки, так нигде не отображается В моём эпицентре МСС 5211В ПУМБе и Привате МСС можно узнать только у поддержки, так нигде не отображается

5211 - оффлайн (по Альфе от 15.12.2020) 5211 - оффлайн (по Альфе от 15.12.2020) СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6490 З нами з: 20.01.15 Подякував: 398 раз. Подякували: 660 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 03:48 Aktus написав: M-Audio написав: Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.

Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.

Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что... Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...

Где смотрели?



Бо пишут такое:

5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ

https://mcc.in.ua/



И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?

Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн. Где смотрели?Бо пишут такое:5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, КиївИ где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.



Онлайн действительно 5211 (платил 16.12).

Оффлайн 07.11 на Григоренко был 5200. Также 5200 в Леруа на Саперно-Слободской.



У Аллы оба в категории "все для дому". У моно, насколько я вижу, оба в пролете. Онлайн действительно 5211 (платил 16.12).Оффлайн 07.11 на Григоренко был 5200. Также 5200 в Леруа на Саперно-Слободской.У Аллы оба в категории "все для дому". У моно, насколько я вижу, оба в пролете. wildlynx Повідомлень: 86 З нами з: 14.04.16 Подякував: 80 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2151215221532154 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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