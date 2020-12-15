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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 97
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
41
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:21

Re: Monobank

  vitaliy_berdinskikh написав:Человек спросил брать ему мастер или визу. О пакете Платинум, как и о железной карте, речь не шла.

А если прочитать, то шла:
  rich_121 написав:Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:22

  rich_121 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  rich_121 написав:Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет.
Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.

У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы.

Никаких подводных камней. ИМХО, в плане использования сервисами в аэропортах (+ такси в аэропорт и обратно) премиальные карты Monobank вне конкуренции. По ним нет требования по тратам для бесплатного безлимитного пользования сервисами, и к тому же платиновая фактически является картой уровня Visa Infinite/Mastercard World Elite. В пакете фактически 2 карты разных МПС - одна физическая, а вторая виртуальная, и, наверное, не принципиально, какая из них физическая. Лично у меня физическая MasterCard и пока не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда бы понадобилась физическая Visa. Виртуальная Visa добавляется в приложение LoungeKey и дает доступ в залы LoungeKey. Точно так же MasterCard можно использовать через смартфон с NFC без физической карты.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 2034
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Подякував: 54 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34

  rich_121 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  rich_121 написав:Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет.
Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.

У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы.

Была и железная и платина Моно. Разницы Виза/Мастер нет. Если физический Мастер-то подвязывают ещё виртуальный якобы инфинит. Но по БИНам они проходят как какое-то censored.
Для меня главный минус был в железной-то что она неудобная. Тяжёлая, некрасивая, большой толщины.В Берлине не хотели в Ависе машину давать под такую карту-говорили, что это что-то игрушечное (типа из Монополии). По платине-обычная пластиковая карта.
В фаст лайнах, лаунжах вопросов никогда не было-проходило всегда без проблем.
Ну и если важен кешбек-по платине лучше брать именно кешбек, а не мили. Мили насчитывают только за каждую полную тысячу. По факту выходит вместо 1,5% около 0,9-1,1%. Правда без налогов.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 02:01

  velvet написав:
  Aktus написав:
  M-Audio написав:Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...

Где смотрели?

Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ
https://mcc.in.ua/

И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?
Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.

В моём эпицентре МСС 5211
В ПУМБе и Привате МСС можно узнать только у поддержки, так нигде не отображается

5211 - оффлайн (по Альфе от 15.12.2020)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 03:48

  Aktus написав:
  M-Audio написав:Неожиданно вспомнил, где можно посмотреть.
Эпицентр - 5211. Это на кассе. Что с онлайном - не знаю, но думаю, что то же самое.
Ни в одну категорию у этого банка не попадает, так что...

Где смотрели?

Бо пишут такое:
5722 ЕПІЦЕНТР Кільцева дорога, 1Б, Київ
https://mcc.in.ua/

И где можно посмотреть МСС у ПУМБа и Привата?
Есть свежие оплаты в Эпицентре офлайн.


Онлайн действительно 5211 (платил 16.12).
Оффлайн 07.11 на Григоренко был 5200. Также 5200 в Леруа на Саперно-Слободской.

У Аллы оба в категории "все для дому". У моно, насколько я вижу, оба в пролете.
wildlynx
 
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