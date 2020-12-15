Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34

rich_121 написав: vitaliy_berdinskikh написав: rich_121 написав: Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. В основном для перелетов использоваться будет. Добрый вечер! Какую карту лучше открывать основную , при открытии платиновой карты- Мастер или Виза. Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы. Не имеет значения. Тем более что всегда есть возможность открыть дополнительную другой системы.

У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы. У кого какая , кто оформлял. Кто реально пользуется и летает, что может сказать- какие подводные камни, плюсы/минусы.

Была и железная и платина Моно. Разницы Виза/Мастер нет. Если физический Мастер-то подвязывают ещё виртуальный якобы инфинит. Но по БИНам они проходят как какое-то censored.Для меня главный минус был в железной-то что она неудобная. Тяжёлая, некрасивая, большой толщины.В Берлине не хотели в Ависе машину давать под такую карту-говорили, что это что-то игрушечное (типа из Монополии). По платине-обычная пластиковая карта.В фаст лайнах, лаунжах вопросов никогда не было-проходило всегда без проблем.Ну и если важен кешбек-по платине лучше брать именно кешбек, а не мили. Мили насчитывают только за каждую полную тысячу. По факту выходит вместо 1,5% около 0,9-1,1%. Правда без налогов.