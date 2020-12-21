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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:30
Re: Monobank
Колеги, Синево входить у кешбек медицини та краси ?
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:35
maxprofit скорее всего да
Кешбечные карты!
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:58
промокод від Мінфіна UF9U733
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