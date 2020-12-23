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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:30
Колеги, Синево входить у кешбек медицини та краси ?
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maxprofit
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:35
maxprofit скорее всего да
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omb
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:58
maxprofit написав:
Колеги, Синево входить у кешбек медицини та краси ?
Входить
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wolt450
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:44
Котик начал отправлять СЭП от имени клиента и с его счёта (раньше отправлял от имени себя и с транзитного счёта), но надо шлифовать ещё: ФИО до сих пор лепит в назначении платежа, квитанция тоже требует изменений.
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MASolomko
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Додано: Сер 23 гру, 2020 19:56
MASolomko написав:
Котик начал отправлять СЭП от имени клиента и с его счёта
и какая от этого практическая польза?
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wtf
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Додано: Сер 23 гру, 2020 20:09
wtf
, если взять монобанк, то при получении СЭП с прямых реквизитов в выписке значиться ФИО отправителя. Платёж легко ищется
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- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Чет 24 гру, 2020 00:49
wtf написав: MASolomko написав:
Котик начал отправлять СЭП от имени клиента и с его счёта
и какая от этого практическая польза?
Добре, коли платиш за себе - чітко видно від кого прийшло. Неоднозначно, коли платиш за інших. Я, наприклад, кілька разів зі свого рахунку платив податки за колег, які збиралися бігти кудись у касу. Тепер, напевно, з моно так більше робити не буду.
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klug
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:26
klug написав: wtf написав: MASolomko написав:
Котик начал отправлять СЭП от имени клиента и с его счёта
и какая от этого практическая польза?
Добре, коли платиш за себе - чітко видно від кого прийшло. Неоднозначно, коли платиш за інших. Я, наприклад, кілька разів зі свого рахунку платив податки за колег, які збиралися бігти кудись у касу. Тепер, напевно, з моно так більше робити не буду.
А в чем проблема оплаты налога за коллегу?
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rollo
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:16
Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити реквізити для поповнення СЕПом депозиту в монобанку, перший раз це роблю.
1. Вибираю переказ за довільними реквізитами (в ішному банку)
2. Рахунок - копіюю IBAN депозитного рахунку з договору, рахунок 2630*
3.ІПН- мій, Отримувач - моє ПІБ
Правильно? Дякую
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Melanor1
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:21
Melanor1 написав:
Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити реквізити для поповнення СЕПом депозиту в монобанку, перший раз це роблю.
1. Вибираю переказ за довільними реквізитами (в ішному банку)
2. Рахунок - копіюю IBAN депозитного рахунку з договору, рахунок 2630*
3.ІПН- мій, Отримувач - моє ПІБ
Правильно? Дякую
Да, все верно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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