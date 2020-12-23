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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:30

Re: Monobank

Колеги, Синево входить у кешбек медицини та краси ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:35

maxprofit скорее всего да
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2715
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:58

  maxprofit написав:Колеги, Синево входить у кешбек медицини та краси ?

Входить
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:44

Re: Monobank

Котик начал отправлять СЭП от имени клиента и с его счёта (раньше отправлял от имени себя и с транзитного счёта), но надо шлифовать ещё: ФИО до сих пор лепит в назначении платежа, квитанция тоже требует изменений.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:56

Re: Monobank

  MASolomko написав:Котик начал отправлять СЭП от имени клиента и с его счёта

и какая от этого практическая польза?
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  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
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  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:09

Re: Monobank

wtf, если взять монобанк, то при получении СЭП с прямых реквизитов в выписке значиться ФИО отправителя. Платёж легко ищется :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 00:49

  wtf написав:
  MASolomko написав:Котик начал отправлять СЭП от имени клиента и с его счёта

и какая от этого практическая польза?

Добре, коли платиш за себе - чітко видно від кого прийшло. Неоднозначно, коли платиш за інших. Я, наприклад, кілька разів зі свого рахунку платив податки за колег, які збиралися бігти кудись у касу. Тепер, напевно, з моно так більше робити не буду.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:26

  klug написав:
  wtf написав:
  MASolomko написав:Котик начал отправлять СЭП от имени клиента и с его счёта

и какая от этого практическая польза?

Добре, коли платиш за себе - чітко видно від кого прийшло. Неоднозначно, коли платиш за інших. Я, наприклад, кілька разів зі свого рахунку платив податки за колег, які збиралися бігти кудись у касу. Тепер, напевно, з моно так більше робити не буду.

А в чем проблема оплаты налога за коллегу?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:16

Re: Monobank

Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити реквізити для поповнення СЕПом депозиту в монобанку, перший раз це роблю.
1. Вибираю переказ за довільними реквізитами (в ішному банку)
2. Рахунок - копіюю IBAN депозитного рахунку з договору, рахунок 2630*
3.ІПН- мій, Отримувач - моє ПІБ

Правильно? Дякую
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:21

  Melanor1 написав:Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити реквізити для поповнення СЕПом депозиту в монобанку, перший раз це роблю.
1. Вибираю переказ за довільними реквізитами (в ішному банку)
2. Рахунок - копіюю IBAN депозитного рахунку з договору, рахунок 2630*
3.ІПН- мій, Отримувач - моє ПІБ

Правильно? Дякую

Да, все верно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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