В monobank заходите в депозит, выбираете Пополнить по реквизитам из любого банка и берете реквизиты оттуда.
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Додано: Чет 24 гру, 2020 17:23
Re: Monobank
В monobank заходите в депозит, выбираете Пополнить по реквизитам из любого банка и берете реквизиты оттуда.
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:28
Re: Monobank
они идентичні реквизитам, которие использовали при откритии депозита - просто находите в виписке єту операции, делаете повторить и редактируете сумму. Ничего не нужно набирать повторно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 24 гру, 2020 18:36
В какой выписке? Какое "не нужно набирать повторно"? Написано же "перший раз це роблю", соответственно, ни в каком другом банке не было раньше операции пополнения этого депозита.
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:03
Re: Monobank
Такое, можно открить депозит и пополнить в один день и ничего страшного не случиться.
Обе схеми рабочие.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:13
Перестал корректно работать кошелек Мастерпасс. Не добавляет и не удаляет карты. Горячка Мастера сказала, что это общая проблема для большинства браузеров кроме Мозиллы.
При чём тут Моно? При том, что пришлось снести старый кошелек и создать новый. Подвязал кучу карт (Приват, Моно, Альфа, Сибас etc.). И только Моня снял два раза по 1 грн. за код подтверждение. Все остальные банки 0.
Знаю, что вернёт когда-нибудь. И 2 грн.уже не деньги. Но что за жадность у Мони?
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:17
Re: Monobank
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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