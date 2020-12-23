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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:23

Re: Monobank

  Melanor1 написав:Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити реквізити для поповнення СЕПом депозиту в монобанку,

В monobank заходите в депозит, выбираете Пополнить по реквизитам из любого банка и берете реквизиты оттуда.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:28

Re: Monobank

  Melanor1 написав:Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити реквізити для поповнення СЕПом депозиту в монобанку, перший раз це роблю
они идентичні реквизитам, которие использовали при откритии депозита - просто находите в виписке єту операции, делаете повторить и редактируете сумму. Ничего не нужно набирать повторно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 18:36

  Goodman написав:
  Melanor1 написав:Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити реквізити для поповнення СЕПом депозиту в монобанку, перший раз це роблю
они идентичні реквизитам, которие использовали при откритии депозита - просто находите в виписке єту операции, делаете повторить и редактируете сумму. Ничего не нужно набирать повторно.

В какой выписке? Какое "не нужно набирать повторно"? Написано же "перший раз це роблю", соответственно, ни в каком другом банке не было раньше операции пополнения этого депозита.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:03

Re: Monobank

  ingtrans написав:Какое

Такое, можно открить депозит и пополнить в один день и ничего страшного не случиться.
Обе схеми рабочие.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:13

Перестал корректно работать кошелек Мастерпасс. Не добавляет и не удаляет карты. Горячка Мастера сказала, что это общая проблема для большинства браузеров кроме Мозиллы.
При чём тут Моно? При том, что пришлось снести старый кошелек и создать новый. Подвязал кучу карт (Приват, Моно, Альфа, Сибас etc.). И только Моня снял два раза по 1 грн. за код подтверждение. Все остальные банки 0.
Знаю, что вернёт когда-нибудь. И 2 грн.уже не деньги. Но что за жадность у Мони?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:17

Re: Monobank

  DONALD написав:Знаю, что вернёт когда-нибудь.

Возвращает в тот же день обычно (если рабочий)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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