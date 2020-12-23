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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:23
Melanor1 написав:
Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити реквізити для поповнення СЕПом депозиту в монобанку,
В monobank заходите в депозит, выбираете Пополнить по реквизитам из любого банка и берете реквизиты оттуда.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:13
ingtrans дякую!
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Melanor1
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:28
Melanor1 написав:
Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити реквізити для поповнення СЕПом депозиту в монобанку, перший раз це роблю
они идентичні реквизитам, которие использовали при откритии депозита - просто находите в виписке єту операции, делаете повторить и редактируете сумму. Ничего не нужно набирать повторно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Додано: Чет 24 гру, 2020 18:36
Goodman написав: Melanor1 написав:
Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнити реквізити для поповнення СЕПом депозиту в монобанку, перший раз це роблю
они идентичні реквизитам, которие использовали при откритии депозита - просто находите в виписке єту операции, делаете повторить и редактируете сумму. Ничего не нужно набирать повторно.
В какой выписке? Какое "не нужно набирать повторно"? Написано же "перший раз це роблю", соответственно, ни в каком другом банке не было раньше операции пополнения этого депозита.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:03
ingtrans написав:
Какое
Такое, можно открить депозит и пополнить в один день и ничего страшного не случиться.
Обе схеми рабочие.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:13
Перестал корректно работать кошелек Мастерпасс. Не добавляет и не удаляет карты. Горячка Мастера сказала, что это общая проблема для большинства браузеров кроме Мозиллы.
При чём тут Моно? При том, что пришлось снести старый кошелек и создать новый. Подвязал кучу карт (Приват, Моно, Альфа, Сибас etc.). И только Моня снял два раза по 1 грн. за код подтверждение. Все остальные банки 0.
Знаю, что вернёт когда-нибудь. И 2 грн.уже не деньги. Но что за жадность у Мони?
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DONALD
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:17
DONALD написав:
Знаю, что вернёт когда-нибудь.
Возвращает в тот же день обычно (если рабочий)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:23
Goodman написав: ingtrans написав:
Какое
Такое, можно открить депозит и пополнить в один день и ничего страшного не случиться.
Обе схеми рабочие.
Но если человек это делает в первый раз, то он делает это в первый раз. Что тут непонятного? В какую выписку он должен смотреть, чтобы повторить операцию?
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:36
ingtrans
а если не в первий, то что? Нужно обязательно погоняться за мной в ответах, чтоби посветить свои Рефки? Ну так Ви не один тут такой спритний. Гоняйтесь на здоровье - движение єто жизнь.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Чет 24 гру, 2020 19:49
Goodman написав:ingtrans
а если не в первий, то что? Нужно обязательно погоняться за мной в ответах, чтоби посветить свои Рефки? Ну так Ви не один тут такой спритний. Гоняйтесь на здоровье - движение єто жизнь.
Это еще кто рефки светит.
Да и по поводу "погонятся" Вы тоже не правы - всего лишь ответил несогласием на 2 Ваших комментария, которые считаю ошибочными. На комментарии других участников, я тоже отвечаю, так что это не Вам "повезло". Просто убивают бесполезные, нелогичные или даже вводящие в заблуждение ответы. Ну если человек написал, что пополняет этот депозит в первый раз и не уверен в реквизитах, то зачем ему советовать повторить операцию из выписки и рассуждать на тему "а если не в первый"?
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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