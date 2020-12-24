DONALD
Имхо- чем ближе конец года тем неохотнее моня расстается с моими деньгами(зараза)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:46
НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ -МОЖЕТ ВСЕ СЛУЧИТСЯ
DONALD
Имхо- чем ближе конец года тем неохотнее моня расстается с моими деньгами(зараза)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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