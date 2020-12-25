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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:46

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ -МОЖЕТ ВСЕ СЛУЧИТСЯ

DONALD
Имхо- чем ближе конец года тем неохотнее моня расстается с моими деньгами(зараза)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:59

Goodman
Спасибо, пригодится на следующий раз!
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:38

Re: Monobank

а давно котобанда заблочила манисенд приватовский?
поддержка ответила цитирую:
"платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован"
"этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка"
"жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей"
"данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт"
mephala
 
Повідомлень: 7080
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:42

  mephala написав:а давно котобанда заблочила манисенд приватовский?
поддержка ответила цитирую:
"платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован"
"этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка"
"жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей"
"данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт"

Я так понимаю речь про https://privatbank.ua/sendmoney ?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:45

  vitaliy_berdinskikh написав:Я так понимаю речь про https://privatbank.ua/sendmoney ?


ну да. а что то еще попадает под этот термин?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:53

Re: Monobank

  mephala написав:а что то еще попадает под этот термин?

https://next.privat24.ua/money-transfer/form/, хотя внутри это, наверное, одно и то же.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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