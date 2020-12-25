а давно котобанда заблочила манисенд приватовский? поддержка ответила цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт"
mephala написав:а давно котобанда заблочила манисенд приватовский? поддержка ответила цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт"
mephala написав:а давно котобанда заблочила манисенд приватовский? поддержка ответила цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт"
Відчуваю, що і на власний манісенд моні незабаром "скарги" посипляться.