а давно котобанда заблочила манисенд приватовский? поддержка ответила цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт"
mephala написав:а давно котобанда заблочила манисенд приватовский? поддержка ответила цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт"
mephala написав:а давно котобанда заблочила манисенд приватовский? поддержка ответила цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт"
Відчуваю, що і на власний манісенд моні незабаром "скарги" посипляться.
mephala написав:а давно котобанда заблочила манисенд приватовский? поддержка ответила цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт"
Не знаю как на приватовской - но я столкнулся в свое время с подобным явлением пытаясь потянуть "тянучкой" Скунса. Причем тянул с мониного МС на Визу скунса. И мне поддержка вываливала все то же что и вам. Но потом я решил чуть изменить правила игры - перекинул с черной на белую (а она Виза) и Моня все выпустил. Вообще я так понял что "жОсткий" контроль у мони по черной (физической), а по белой (виртуальной) вполне проходит то что нельзя по черной. Поэтому если Вы до этого тянули с черной (да еще и если вдруг на приватовскую Визу) - попробуйте то же самое сделать с белой - есть шанс, что у Вас все получится. По крайней мере со скунсом у мну получилось. ЗЫ. Подозреваю что эти все ребусы - ни разу не вопросы безопасности, а всего лишь вопросы наличия-отсутствия или просто достаточности мониного страхового депо в той или иной МПС . Когда он заканчивается - активируется протокол "безопасность - Мексика в огне"
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