Додано: Суб 26 гру, 2020 15:31

mephala написав: а давно котобанда заблочила манисенд приватовский?

поддержка ответила цитирую:

"платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован"

"этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка"

"жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей"

"данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт" а давно котобанда заблочила манисенд приватовский?поддержка ответила цитирую:"платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован""этот ресурс заблокирован по частым жалобам клиентов банка""жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу - он был заблокирован для платежей""данный ресурс внесен в черный список ресурсов для наших карт"

Не знаю как на приватовской - но я столкнулся в свое время с подобным явлением пытаясь потянуть "тянучкой" Скунса. Причем тянул с мониного МС на Визу скунса. И мне поддержка вываливала все то же что и вам. Но потом я решил чуть изменить правила игры - перекинул с черной на белую (а она Виза) и Моня все выпустил. Вообще я так понял что "жОсткий" контроль у мони по черной (физической), а по белой (виртуальной) вполне проходит то что нельзя по черной. Поэтому если Вы до этого тянули с черной (да еще и если вдруг на приватовскую Визу) - попробуйте то же самое сделать с белой - есть шанс, что у Вас все получится. По крайней мере со скунсом у мну получилось.ЗЫ. Подозреваю что эти все ребусы - ни разу не вопросы безопасности, а всего лишь вопросы наличия-отсутствия или просто достаточности мониного страхового депо в той или иной МПС. Когда он заканчивается - активируется протокол "безопасность - Мексика в огне"