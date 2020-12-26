Понимаете я речь вел о случае когда карты были разных МПС. После того как у меня стало Виза-Виза тоже все ходит без проблем. Может быть причина и в чем-то другом, но мне кажется что изложенная мною теория не далека от истины.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:47
Понимаете я речь вел о случае когда карты были разных МПС. После того как у меня стало Виза-Виза тоже все ходит без проблем. Может быть причина и в чем-то другом, но мне кажется что изложенная мною теория не далека от истины.
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