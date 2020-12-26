Понимаете я речь вел о случае когда карты были разных МПС. После того как у меня стало Виза-Виза тоже все ходит без проблем. Может быть причина и в чем-то другом, но мне кажется что изложенная мною теория не далека от истины.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:47
Понимаете я речь вел о случае когда карты были разных МПС. После того как у меня стало Виза-Виза тоже все ходит без проблем. Может быть причина и в чем-то другом, но мне кажется что изложенная мною теория не далека от истины.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:43
Flamingo ну я о том же писал
Кешбечные карты!
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:54
Не похоже.
Если тянуть сибом(мк) с мони(мк) - горох это тоже считает очень подозрительной операцией.
Думаю - всё гораздо проще: ручные заграды со сторони мони на неугодные банки/направления
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