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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2155215621572158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:47

  omb написав:Flamingo у меня мастер и в моне и в форварде - летает все четко через форвард..

Понимаете я речь вел о случае когда карты были разных МПС. После того как у меня стало Виза-Виза тоже все ходит без проблем. Может быть причина и в чем-то другом, но мне кажется что изложенная мною теория не далека от истины.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:43

Flamingo ну я о том же писал
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:54

  Flamingo написав:ЗЫ. Подозреваю что эти все ребусы - ни разу не вопросы безопасности, а всего лишь вопросы наличия-отсутствия или просто достаточности мониного страхового депо в той или иной МПС ;). Когда он заканчивается - активируется протокол "безопасность - Мексика в огне" :twisted:

Не похоже.
Если тянуть сибом(мк) с мони(мк) - горох это тоже считает очень подозрительной операцией.
Думаю - всё гораздо проще: ручные заграды со сторони мони на неугодные банки/направления
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 23:53

Re: Monobank

  Flamingo написав:перекинул с черной на белую (а она Виза) и Моня все выпустил

полагаю платеж идет по внутренней системе переводов виза на которую возможные ограничения мони не влияют
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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