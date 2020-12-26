Понимаете я речь вел о случае когда карты были разных МПС. После того как у меня стало Виза-Виза тоже все ходит без проблем. Может быть причина и в чем-то другом, но мне кажется что изложенная мною теория не далека от истины.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:47
Понимаете я речь вел о случае когда карты были разных МПС. После того как у меня стало Виза-Виза тоже все ходит без проблем. Может быть причина и в чем-то другом, но мне кажется что изложенная мною теория не далека от истины.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:43
Flamingo ну я о том же писал
Кешбечные карты!
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:54
Не похоже.
Если тянуть сибом(мк) с мони(мк) - горох это тоже считает очень подозрительной операцией.
Думаю - всё гораздо проще: ручные заграды со сторони мони на неугодные банки/направления
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:53
Re: Monobank
полагаю платеж идет по внутренней системе переводов виза на которую возможные ограничения мони не влияют
КБ за открытие карты
Додано: Нед 27 гру, 2020 02:09
Moneysend это услуга пересылки денег между картами платежной карточной системы Мастеркард.
Просто для справки: у Визы это называется Visa Direct.
Потому отвечая на вопрос - да, попадает очень много, в том числе переводы через Приват24 который является совершенно отдельным сервисом и не связан на прямую с указанной вебстранице которая доступна как клиентам Приватбанка так и не клиентам. И пересылка возможна не только для карт Мастеркард, но и для карт Виза.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 гру, 2020 13:51
vitaliy_berdinskikh
когда люди говорят сделать ксерокс - они имеют ввиду оборудование конкретной фирмы?
в дальнейшем не комментируйте мои посты если у вас мышление настолько плоско.
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:24
Re: Monobank
Я знаю одного деда, который до сих пор говорит: а синьки вы когда принесете? Девочки-секретарши пугаются
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 27 гру, 2020 15:38
Так не будет же он портвейн получать,когда чернила попросит
Копировальный аппарат я называю Зирокс
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:26
а еще люди говорят рубли, и имеют в виду UAH, хотя не всегда
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:31
Re: Monobank
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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