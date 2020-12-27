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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:54
mephala написав:vitaliy_berdinskikh
когда люди говорят сделать ксерокс - они имеют ввиду оборудование конкретной фирмы?
в дальнейшем не комментируйте мои посты если у вас мышление настолько плоско.
сендмани и манисенд - это не ксерокс и Xerox. Удивитильно что уточняющий вопрос что же ты имел ввиду вызывает такую бурную ответную реакцию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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