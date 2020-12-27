сендмани и манисенд - это не ксерокс и Xerox. Удивитильно что уточняющий вопрос что же ты имел ввиду вызывает такую бурную ответную реакцию.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 18:54
сендмани и манисенд - это не ксерокс и Xerox. Удивитильно что уточняющий вопрос что же ты имел ввиду вызывает такую бурную ответную реакцию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:22
почему то кто то понял что имеется ввиду и привел еще один ресурс привата где можно перекинуть деньги.
а вашей короне видать не дано понять раз вы решили с вУмным видом задвинуть речь на тему которую и так все знают.
я уже вам сказал - если у вас мышление настолько плоско не комментируйте мои посты.
ЗЫ
и где интересно в вашем выступлении с трибуны находился уточняющий вопрос?
там хоть один знак вопроса стоял?
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