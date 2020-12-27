RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2156215721582159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:54

  mephala написав:vitaliy_berdinskikh
когда люди говорят сделать ксерокс - они имеют ввиду оборудование конкретной фирмы?
в дальнейшем не комментируйте мои посты если у вас мышление настолько плоско.

сендмани и манисенд - это не ксерокс и Xerox. Удивитильно что уточняющий вопрос что же ты имел ввиду вызывает такую бурную ответную реакцию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2481
З нами з: 06.08.19
Подякував: 601 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:vitaliy_berdinskikh
когда люди говорят сделать ксерокс - они имеют ввиду оборудование конкретной фирмы?
в дальнейшем не комментируйте мои посты если у вас мышление настолько плоско.

сендмани и манисенд - это не ксерокс и Xerox. Удивитильно что уточняющий вопрос что же ты имел ввиду вызывает такую бурную ответную реакцию.


почему то кто то понял что имеется ввиду и привел еще один ресурс привата где можно перекинуть деньги.
а вашей короне видать не дано понять раз вы решили с вУмным видом задвинуть речь на тему которую и так все знают.
я уже вам сказал - если у вас мышление настолько плоско не комментируйте мои посты.

ЗЫ
и где интересно в вашем выступлении с трибуны находился уточняющий вопрос?
там хоть один знак вопроса стоял? :lol:
mephala
 
Повідомлень: 7083
З нами з: 07.04.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2156215721582159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans, wolt450 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.