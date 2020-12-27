сендмани и манисенд - это не ксерокс и Xerox. Удивитильно что уточняющий вопрос что же ты имел ввиду вызывает такую бурную ответную реакцию.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:54
сендмани и манисенд - это не ксерокс и Xerox. Удивитильно что уточняющий вопрос что же ты имел ввиду вызывает такую бурную ответную реакцию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:22
почему то кто то понял что имеется ввиду и привел еще один ресурс привата где можно перекинуть деньги.
а вашей короне видать не дано понять раз вы решили с вУмным видом задвинуть речь на тему которую и так все знают.
я уже вам сказал - если у вас мышление настолько плоско не комментируйте мои посты.
ЗЫ
и где интересно в вашем выступлении с трибуны находился уточняющий вопрос?
там хоть один знак вопроса стоял?
Додано: Пон 28 гру, 2020 08:13
Re: Monobank
Да. Моня деньги зажимает. Вчера пытался на проме оплатить покупку по промоплате с мониной карты. Дважды давало отлуп после подтверждения в прилижении мони. Гарячка говорит, что проблема на стороне прома. Через абанк ушло с первого раза.
Додано: Пон 28 гру, 2020 08:19
Re: Monobank
Я потому и задал вопрос потому что не понял о чём идёт речь.
Какой короне, дурачёк? Я просто задал вопрос поскольку ты употребил слово манисенд не имеющее отношение к Приватбанку. Всё, успокойся. Ответ от тебя уже получен.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 08:21
Re: Monobank
Ничего он не зажимает.
Я выбрал практически в ноль кредитный лимит - ни одого отказа в оплате. Всё как и в предыдущие месяцы.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 28 гру, 2020 08:35, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 гру, 2020 08:24
Re: Monobank
То скоріше стандартна заборона на покупки, які йдуть як перекааз P2P з комісією. Якщо 4% за рахунок кредитних не шкода, то в налаштуваннях карти можна ввімкнути дозвіл на такі платежі.
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