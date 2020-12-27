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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2157215821592160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:44

  Flamingo написав:
  Gunner написав:Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.

На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день :(

Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)
Gunner
 
Повідомлень: 114
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:43

  Gunner написав:
  Flamingo написав:
  Gunner написав:Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.

На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день :(

Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)

То есть вы Сэпили как ФОП? Счет у Вас 2600 и Вы с него кидали? Если да - то может #зеленелайно что-то и "улучшило". Тут просто особенности платежей ФОПов редко обсуждаюЦЦа. Ну а как правильно написал Мизантроп - платить физикам тут и дорого и долго и вообще это не наши методы.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:59

  Gunner написав:
  Flamingo написав:
  Gunner написав:Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.

На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день :(

Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)

Якісь блохи у цього вусатого. Я сьогодні навпаки слав в обід з кота на мегу і нічого так і не зайшло, хоча раніше до кінця дня вони осилювали відправку.
  Flamingo написав:То есть вы Сэпили как ФОП? Счет у Вас 2600 и Вы с него кидали? Если да - то может #зеленелайно что-то и "улучшило". Тут просто особенности платежей ФОПов редко обсуждаюЦЦа. Ну а как правильно написал Мизантроп - платить физикам тут и дорого и долго и вообще это не наши методы.

Якщо з 2-х полатежів за старими шаблонами (на скільки я зрозумів) один дійшов, а інший - ні, то виглядає, що проблема все ж у отримувача, а не у відправника.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:15

Після 18 години гроші зайшли на Моно. Можна розслабитись)
Gunner
 
Повідомлень: 114
З нами з: 28.01.11
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  #<1 ... 2157215821592160
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