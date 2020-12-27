Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2157215821592160 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 98 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 9% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 43% 42 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 35 Всього голосів : 98 Додано: Пон 28 гру, 2020 17:44 Flamingo написав: Gunner написав: Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили. Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.

На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день

Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так) Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так) Gunner Повідомлень: 114 З нами з: 28.01.11 Подякував: 20 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 19:43 Gunner написав: Flamingo написав: Gunner написав: Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили. Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.

На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день

Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так) Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)

То есть вы Сэпили как ФОП? Счет у Вас 2600 и Вы с него кидали? Если да - то может #зеленелайно что-то и "улучшило". Тут просто особенности платежей ФОПов редко обсуждаюЦЦа. Ну а как правильно написал Мизантроп - платить физикам тут и дорого и долго и вообще это не наши методы. То есть вы Сэпили как ФОП? Счет у Вас 2600 и Вы с него кидали? Если да - то может #зеленелайно что-то и "улучшило". Тут просто особенности платежей ФОПов редко обсуждаюЦЦа. Ну а как правильно написал Мизантроп - платить физикам тут и дорого и долго и вообще это не наши методы. 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5403 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 19:59 Gunner написав: Flamingo написав: Gunner написав: Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили. Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.

На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день

Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так) Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)

Якісь блохи у цього вусатого. Я сьогодні навпаки слав в обід з кота на мегу і нічого так і не зайшло, хоча раніше до кінця дня вони осилювали відправку.

Flamingo написав: То есть вы Сэпили как ФОП? Счет у Вас 2600 и Вы с него кидали? Если да - то может #зеленелайно что-то и "улучшило". Тут просто особенности платежей ФОПов редко обсуждаюЦЦа. Ну а как правильно написал Мизантроп - платить физикам тут и дорого и долго и вообще это не наши методы. То есть вы Сэпили как ФОП? Счет у Вас 2600 и Вы с него кидали? Если да - то может #зеленелайно что-то и "улучшило". Тут просто особенности платежей ФОПов редко обсуждаюЦЦа. Ну а как правильно написал Мизантроп - платить физикам тут и дорого и долго и вообще это не наши методы.

Якщо з 2-х полатежів за старими шаблонами (на скільки я зрозумів) один дійшов, а інший - ні, то виглядає, що проблема все ж у отримувача, а не у відправника. Якісь блохи у цього вусатого. Я сьогодні навпаки слав в обід з кота на мегу і нічого так і не зайшло, хоча раніше до кінця дня вони осилювали відправку.Якщо з 2-х полатежів за старими шаблонами (на скільки я зрозумів) один дійшов, а інший - ні, то виглядає, що проблема все ж у отримувача, а не у відправника. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5229 З нами з: 18.08.14 Подякував: 233 раз. Подякували: 655 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 20:15 Після 18 години гроші зайшли на Моно. Можна розслабитись) Gunner Повідомлень: 114 З нами з: 28.01.11 Подякував: 20 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2157215821592160 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням melkh, ramaz,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: 1finanсier Vorlon і 3 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор