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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:44
Flamingo написав: Gunner написав:
Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.
На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день
Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:43
Gunner написав: Flamingo написав: Gunner написав:
Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.
На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день
Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)
То есть вы Сэпили как ФОП? Счет у Вас 2600 и Вы с него кидали? Если да - то может #зеленелайно что-то и "улучшило". Тут просто особенности платежей ФОПов редко обсуждаюЦЦа. Ну а как правильно написал Мизантроп - платить физикам тут и дорого и долго и вообще это не наши методы.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:59
Gunner написав: Flamingo написав: Gunner написав:
Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.
На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день
Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)
Якісь блохи у цього вусатого. Я сьогодні навпаки слав в обід з кота на мегу і нічого так і не зайшло, хоча раніше до кінця дня вони осилювали відправку.
Flamingo написав:
То есть вы Сэпили как ФОП? Счет у Вас 2600 и Вы с него кидали? Если да - то может #зеленелайно что-то и "улучшило". Тут просто особенности платежей ФОПов редко обсуждаюЦЦа. Ну а как правильно написал Мизантроп - платить физикам тут и дорого и долго и вообще это не наши методы.
Якщо з 2-х полатежів за старими шаблонами (на скільки я зрозумів) один дійшов, а інший - ні, то виглядає, що проблема все ж у отримувача, а не у відправника.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:15
Після 18 години гроші зайшли на Моно. Можна розслабитись)
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