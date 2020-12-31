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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:44
Flamingo написав: Gunner написав:
Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.
На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день
Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:43
Gunner написав: Flamingo написав: Gunner написав:
Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.
На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день
Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)
То есть вы Сэпили как ФОП? Счет у Вас 2600 и Вы с него кидали? Если да - то может #зеленелайно что-то и "улучшило". Тут просто особенности платежей ФОПов редко обсуждаюЦЦа. Ну а как правильно написал Мизантроп - платить физикам тут и дорого и долго и вообще это не наши методы.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:59
Gunner написав: Flamingo написав: Gunner написав:
Зранку робив перекази з Привату на ТАС і Моно через СЕП. На ТАС гроші прийшли протягом години, на Моно до сих пір ще немає. Раніше якось швидше ходили.
На Тас сэпили на физ-лицо или на юр. Потому как если на юр - приват выпускает платежи сразу, а на физ - на следующий рабочий день. Может конечно пофиксили уже, но еще недавно было именно так. Поэтому к примеру сэпить с Привата на свою карту - значит терять день
Приват ФОП, ТАС та Моно фіз. Завжди так роблю. Протягом години як правило все доходить. Максимум декілька годин. А сьогодні щось пішло не так)
Якісь блохи у цього вусатого. Я сьогодні навпаки слав в обід з кота на мегу і нічого так і не зайшло, хоча раніше до кінця дня вони осилювали відправку.
Flamingo написав:
То есть вы Сэпили как ФОП? Счет у Вас 2600 и Вы с него кидали? Если да - то может #зеленелайно что-то и "улучшило". Тут просто особенности платежей ФОПов редко обсуждаюЦЦа. Ну а как правильно написал Мизантроп - платить физикам тут и дорого и долго и вообще это не наши методы.
Якщо з 2-х полатежів за старими шаблонами (на скільки я зрозумів) один дійшов, а інший - ні, то виглядає, що проблема все ж у отримувача, а не у відправника.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:15
Після 18 години гроші зайшли на Моно. Можна розслабитись)
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:17
stryzhko написав:
egorek написав:Да. Моня деньги зажимает. Вчера пытался на проме оплатить покупку по промоплате с мониной карты.
То скоріше стандартна заборона на покупки, які йдуть як перекааз P2P з комісією. Якщо 4% за рахунок кредитних не шкода, то в налаштуваннях карти можна ввімкнути дозвіл на такі платежі.
Покупка была за свои.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:02
egorek написав:Покупка была за свои.
Без різниці. Там заборона на покупки, які проходять як P2P(промоплата, олх, наложка НП на фізосіб). Можете змінити в налаштуваннях, якщо виникне необхідність подібної оплати в майбутньому і Моно не буде блокувати такі платежі. Якщо за свої, то звичайно ніяких комісій не буде.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:42
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:58
Как Моня начислит(за счет кредитных или за свои) кешбек, если на черной карте есть кредитная задолженность, но покупку из кешбечной категории оплатить белой картой за свои?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:17
Water написав:
Как Моня начислит(за счет кредитных или за свои) кешбек, если на черной карте есть кредитная задолженность, но покупку из кешбечной категории оплатить белой картой за свои?
Нет (белая работает таком же кешбек-режиме, как и чёрная)
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:29
Вкладчик1234 написав: Water написав:
Как Моня начислит(за счет кредитных или за свои) кешбек, если на черной карте есть кредитная задолженность, но покупку из кешбечной категории оплатить белой картой за свои?
Нет (белая работает таком же кешбек-режиме, как и чёрная)
Т.е. начислят по ставке 1%?
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