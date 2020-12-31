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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2158215921602161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 98
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
9%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
42
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
35
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:37

  Water написав:Т.е. начислят по ставке 1%?

Да
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:29

Re: Monobank

Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:44

  ol_zy написав:Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...


а когда сделали последний платеж, появилась инфа, что теперь надо гасить до конца след месяца?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:48

Re: Monobank

Банк меня тоже поздравил :)
Кешбечный баланс расходился с моими записями в домбухе.

25 декабря делал две оплаты с карты (кешбек капнул) по заказам в Фокстроте, но первую оплату я через магазин отменил -- отмена пришла 26 декабря, кешбек вычтли. В деталях операции монька отобразил корректный баланс после операции.
29 декабря по тихому пришёл дубляж отмены (уже в офлайн), кешбек за неё мы снова минусуем :evil:

Баланс в выписках операций 26 декабря был меньший (отсутствовала как раз сумма возврата). Какие мне только сказки поддержка не рассказывала (хотя написал корректно), пока на пальцах не разъяснил. :|
В итоге запрос создали, вернули на протяжении часа.

По первому возврату дали такое объяснение:
monobank написав:Вони надіслали запит на повернення , але сума на баланс не потрапила.
Как такое возможно?

А кешбек два раза списали из-за этого:
monobank написав:Він автоматично списався , так як по операції повернення через систему пройшло як два рази.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mephala написав:почему то кто то понял что имеется ввиду и привел еще один ресурс привата где можно перекинуть деньги.

Я потому и задал вопрос потому что не понял о чём идёт речь.
  mephala написав:а вашей короне

Какой короне, дурачёк? Я просто задал вопрос поскольку ты употребил слово манисенд не имеющее отношение к Приватбанку. Всё, успокойся. Ответ от тебя уже получен.


если ответ был получен - к чему вообще было твое искрометное проявлеие эпистолярного жанра? как я уже заметил - корона давит?

ЗЫ
хотя да - я же забыл что ты горохолюб. тогда становится все на свои места.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:33

Уже 15% кешбека на цветы применены, спасибо моне
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Вопросы - в личку!
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