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Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:29
Re: Monobank
Моно "поздравил" с новым годом. Начислил проценты на задолженность в грейсе... Использованный лимит 35К, погашался в декабре с белой. Загашал частями и сразу тратил. Прилетело СМС о списании 3,1% (1000+грн) со всей суммы задолженности. Ответ горячки - свяжемся с вами в течение суток...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:44
а когда сделали последний платеж, появилась инфа, что теперь надо гасить до конца след месяца?
Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:48
Re: Monobank
Банк меня тоже поздравил
Кешбечный баланс расходился с моими записями в домбухе.
25 декабря делал две оплаты с карты (кешбек капнул) по заказам в Фокстроте, но первую оплату я через магазин отменил -- отмена пришла 26 декабря, кешбек вычтли. В деталях операции монька отобразил корректный баланс после операции.
29 декабря по тихому пришёл дубляж отмены (уже в офлайн), кешбек за неё мы снова минусуем
Баланс в выписках операций 26 декабря был меньший (отсутствовала как раз сумма возврата). Какие мне только сказки поддержка не рассказывала (хотя написал корректно), пока на пальцах не разъяснил.
В итоге запрос создали, вернули на протяжении часа.
По первому возврату дали такое объяснение:
Как такое возможно?
А кешбек два раза списали из-за этого:
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:13
если ответ был получен - к чему вообще было твое искрометное проявлеие эпистолярного жанра? как я уже заметил - корона давит?
ЗЫ
хотя да - я же забыл что ты горохолюб. тогда становится все на свои места.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:33
Уже 15% кешбека на цветы применены, спасибо моне
Кешбечные карты!
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