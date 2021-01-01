Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:48

monobank написав: Вони надіслали запит на повернення , але сума на баланс не потрапила.

monobank написав: Він автоматично списався , так як по операції повернення через систему пройшло як два рази.

Банк меня тоже поздравилКешбечный баланс расходился с моими записями в домбухе.25 декабря делал две оплаты с карты (кешбек капнул) по заказам в Фокстроте, но первую оплату я через магазин отменил -- отмена пришла 26 декабря, кешбек вычтли. В деталях операции монька отобразил корректный баланс после операции.29 декабря по тихому пришёл дубляж отмены (уже в офлайн), кешбек за неё мы снова минусуемБаланс в выписках операций 26 декабря был меньший (отсутствовала как раз сумма возврата). Какие мне только сказки поддержка не рассказывала (хотя написал корректно), пока на пальцах не разъяснил.В итоге запрос создали, вернули на протяжении часа.По первому возврату дали такое объяснение:Как такое возможно?А кешбек два раза списали из-за этого: